Księżniczka Wiktoria jest najstarszym dzieckiem króla Karola XVI Gustawa i królowej Sylwii (księżniczka ma młodszego brata i siostrę). Ze względu na zmiany w sukcesji z 1980 roku, która wprowadziła w primogeniturę absolutną, jest ona następczynią szwedzkiego tronu. W 2010 roku księżniczka poślubiła trenera osobistego i właściciela siłowni Daniela Westlinga. Para doczekała się dwójki dzieci. Jednak już w 2009 roku pojawiły się wieści o problemach zdrowotnych księcia Daniela, który przeszedł wówczas przeszczep nerki. W mediach mówi się o kolejnych kłopotach męża księżniczki Wiktorii.

Problemy zdrowotne księcia Daniela. Odwiedził szpital, w którym miał przeszczep nerki

W 2009 roku książę Daniel przeszedł przeszczep nerki, którą podarował mu jego ojciec Olle Westling, w szpitalu Karolinska w Sztokholmie. Na łamach niemieckiego tygodnika "Bunte" profesor Uwe Göttmann tłumaczył, że "przeszczepiona nerka może przestać funkcjonować już po kilku latach, ale czasem spełnia swoją funkcję przez ponad 20 lat". Magazyn wysnuł wniosek, iż mąż księżnej Wiktorii znów ma problemy zdrowotne. Mąż księżniczki Wiktorii coraz rzadziej widywany jest publicznie, a na dodatek nie przybył na szwedzką galę sportu, na którą był wcześniej zapowiadany. Książę Daniel pojawił się za to w szpitalu, w którym przed laty przeprowadzono jego przeszczep. To według tygodnika ma świadczyć o tym, że zięć króla Szwecji zmaga się z problemami zdrowotnymi. Okazuje się, że niemiecki magazyn dotarł do wieści z samego dworu.

Wieści ze szwedzkiego dworu królewskiego. To postanowiono w sprawie księcia Daniela

Na łamach niemieckiego tygodnika pojawiła się również wypowiedź anonimowego informatora, który przekazał wieści ze szwedzkiego dworu królewskiego. Okazuje się, że rozważane są różne opcje w przypadku księcia i jego problemów - w tym dializy, które mają być tymczasowym rozwiązaniem w obliczu niewydolności przeszczepionej przed laty nerki. "Na dworze królewskim rozważane są już różne scenariusze na wypadek niewydolności przeszczepionej nerki. W oczekiwaniu na transplantację jedynym rozwiązaniem przejściowym byłaby dializa" - dowiadujemy się. Według doniesień książę jest otoczony przez przyjaciół, którzy są gotowi, by zostać dawcami.