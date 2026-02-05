4 lutego, w Światowy Dzień Walki z Rakiem, księżna Kate ponownie zabrała głos w sprawie, która od dawna jest jej szczególnie bliska. W mediach społecznościowych opublikowała poruszające nagranie, w którym nawiązała do własnych doświadczeń związanych z chorobą nowotworową oraz do styczniowej wizyty w londyńskim The Royal Marsden Hospital - miejscu, gdzie była leczona.

Księżna Kate zwróciła się do chorych. Padły poruszające słowa

Tegoroczne przesłanie księżnej miało wyjątkowo osobisty charakter. W filmie, wzbogaconym ujęciami ze szpitala, zwróciła się bezpośrednio do osób chorych oraz ich bliskich. - W Światowy Dzień Walki z Rakiem myślami jestem ze wszystkimi, którzy otrzymali diagnozę nowotworu, przechodzą leczenie lub starają się odnaleźć w okresie rekonwalescencji - wyznała.

W dalszej części emocjonalnego wideo Kate przypomniała, że choroba nowotworowa rzadko jest związana z cierpieniem jednej osoby. - Rak dotyka wielu - nie tylko pacjentów, ale też ich rodziny, przyjaciół i opiekunów, którzy są przy nich - wyjawiła. W dalszej części nagrania podkreśliła, jak złożona i wymagająca potrafi być ta droga. - Są chwile strachu i wyczerpania, ale też momenty siły, życzliwości i głębokiej więzi. (...) Ten dzień przypomina o znaczeniu troski, zrozumienia i nadziei. Pamiętajcie, że nie jesteście sami - podsumowała księżna.

Księżna Kate wróciła do trudnych momentów. To jej pomagało, gdy była chora

Na początku 2025 roku księżna Walii przekazała radosną nowinę - poinformowała, że nowotwór jest w remisji i może skupić się na powrocie do zdrowia. Z czasem Kate zdecydowała się opowiedzieć, co szczególnie pomogło jej w trudnym okresie leczenia. Podczas spotkania ze skautami w Lake District księżna opowiedziała, że to kontakt z przyrodą dawał jej szczególne ukojenie po diagnozie.

- Uważam to za bardzo duchowe i bardzo intensywne emocjonalnie połączenie - wyznała. Jak dodała, nie każdy chory musi odczuwać to samo, jednak dla niej przyroda stała się przestrzenią, w której mogła odnaleźć spokój, równowagę i chwilę wytchnienia od trudnych emocji.