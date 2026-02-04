Pod koniec października 2025 roku król Karol III postanowił definitywnie odsunąć od dworu swojego brata. Wszystko w związku z kontrowersjami wokół znajomości Andrzeja z nieżyjącym już przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Były już książę Yorku został pozbawiony tytułów królewskich i majątku. Nakazano mu także wyprowadzkę z dotychczasowej posiadłości Royal Lodge. Andrzej Mountbatten Windsor wprowadził się do 30-pokojowej posiadłości w 2004 roku wraz ze swoją ówczesną żoną Sarah Ferguson. Wcześniej z tego lokum korzystała królowa matka Elżbieta. Zhańbiony royals miał kilka tygodni na przeprowadzkę, ale w związku z ujawnieniem kolejnych akt sprawy Jeffreya Epsteina proces niespodziewanie przyśpieszył.

Zobacz wideo Brytyjska rodzina królewska na małym i dużym ekranie. Dlaczego przyciąga aż taką uwagę?

Andrzej Mountbatten Windsor opuścił Royal Lodge. "Było to dla niego wielkim wstydem"

Wraz z ujawnieniem nowych akt sprawy Epsteina do sieci trafiły zdjęcia Andrzeja, na których widać go pochylającego się nad kobietą leżącą na podłodze. Rodzina królewska dawała Andrzejowi czas na pożegnanie się z dotychczasowym domem, w którym spędził ponad dwie dekady, ale wygląda na to, że cierpliwość brytyjskiego monarchy właśnie się skończyła. Jak donosi BBC, zhańbiony brat króla Karola III pod osłoną nocy miał opuścić swoje dotychczasowe lokum.

Jak podaje z kolei "The Sun", Andrzej miał nadzieję zaczepić się w Royal Lodge nieco dłużej, ale najnowsze prasowe doniesienia pokrzyżowały jego plany. "Opuszczenie posiadłości było dla niego takim wstydem, że wolał zrobić to pod osłoną nocy. Nie chciał łzawego pożegnania, ale jednak spędził tam wiele lat i ma z tym miejscem wiele wspomnień. Teoretycznie mógłby tam zostać do czasu, aż Marsh Farm będzie gotowe, ale nagłówki stają się nie do zniesienia" - czytamy na łamach tabloidu. Jak donosi "The Sun" za autem Andrzeja miały ruszyć ciężarówki z jego dobytkiem. Wiadomo, że najbliższy czas spędzi w tymczasowym lokum.

Andrzej Mountbatten Windsor zamieszka w znacznie skromniejszej posiadłości

Andrzej Mountbatten Windsor ma zamieszkać w Marsh Farm w Wolferton, wiosce położonej dwa kilometry od Sandrigham House. Nowy dom nie jest jednak jeszcze gotowy, bo trwają w nim prace przygotowawcze, aby nadawał się do zamieszkania. Nieruchomość wymagała bowiem remontu. Tymczasem brat króla Karola III ma ulokować się w jednym z budynków na terenie Sandringham. Rodzinie królewskiej zależało na tym, aby Andrzej nie kręcił się już po Windsorze, gdzie robiono mu zdjęcia z uśmiechem na ustach, co dawało jasny sygnał, że nie wygląda na specjalnie strapionego skandalicznymi doniesieniami.