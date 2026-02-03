Pod koniec października 2025 roku Andrzej Mountbatten-Windsor został pozbawiony tytułów królewskich i majątku przez króla Karola III. Wszystko dlatego, że na jaw wychodziły kolejne dowody na to, że były już książę był powiązany z Jeffreyem Epsteinem i aferami seksualnymi. Dotąd Pałac Buckingham nie komentował afery. Teraz jednak głos zabrał książę Edward.
Sprawa Jeffreya Epsteina znów nabrała rozgłosu, po tym, jak amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości opublikowało 30 stycznia około trzech mln stron dokumentów z akt spraw dotyczących skazanego za przestępstwa seksualne milionera. Pałac konsekwentnie nabiera wody w usta.
Inną taktykę przyjął jednak książę Edward, który 3 lutego pojawił się na szczycie rządów w Dubaju - World Governments Summit. Arystokrata został zapytany przez Eleni Gioko z CNN o to, jak radzi sobie z konsekwencjami ujawnienia szokujących dokumentów w sprawie Epsteina, wśród których można znaleźć nazwisko jego brata. Książę Edward postanowił odpowiedzieć z klasą i całą uwagę skupił na ofiarach.
Z całym szacunkiem, ale nie jestem przekonany, czy zgromadzeni goście są zainteresowani akurat tym tematem. Przybyli tu, by rozmawiać o edukacji i rozwiązaniach na przyszłość. Ale uważam, że zawsze najważniejsza jest pamięć o ofiarach i o tym, kim są poszkodowani w tej całej sytuacji. Poszkodowanych jest wiele osób
- usłyszeli zebrani.
To nie koniec problemów Andrzeja Mountbattena-Windsora. Kolejna kobieta twierdzi, że Epstein wysłał ją do Wielkiej Brytanii, aby właśnie tam odbyła spotkanie o charakterze seksualnym z byłym księciem. Zdarzenie miało mieć miejsce w 2010 roku w rezydencji Andrzeja, Royal Lodge. Kobieta, która nie jest obywatelką Wielkiej Brytanii, miała mieć wówczas około 20 lat. Reprezentuje ją Brad Edwards z amerykańskiej kancelarii Edwards Henderson. Mecenas powiedział BBC, że po spędzeniu nocy z księciem miała ona zwiedzać Pałac Buckingham i uczestniczyć w tradycyjnym spotkaniu przy herbacie. Zwrócono się do Andrzeja o komentarz, ale on nie odniósł się do sprawy.