Król Karol III 31 stycznia zjawił się na oficjalnym biegu, który odbył się na terenie królewskiej posiadłości Sandringham w Norfolk. Monarcha nie był tam przypadkowo, a biegacze nie kryli zaskoczenia i "zabrakło im słów".

Król Karol III zaskoczył biegaczy podczas charytatywnego biegu

Król Karol nie był aktywnym uczestnikiem biegu na 5 km, organizowanym w ramach Sandringham parkrun. Pojawił się na wydarzeniu jako widz i dopingował biegaczy, ponieważ 31 stycznia charytatywny event współtworzyła grupa Move Against Cancer 5K Your Way, która zbiera środki na leczenie nowotworów. W ten sposób arystokrata również chciał okazać solidarność chorym. Przypomnijmy, że w lutym 2024 roku Pałac Buckingham poinformował, że u króla Karola III zdiagnozowano nowotwór. Chorobę wykryto podczas zabiegu usunięcia przerostu prostaty.

Warto nadmienić, że podczas wydarzenia król zachowywał się bardzo naturalnie, machał do kolejnych osób, które go mijały i miał na sobie mniej formalny strój - beżowy casualowy płaszcz i spodnie w podobnym odcieniu. Całość uzupełniały buty na grubej podeszwie i błękitna koszula. Wygląda na to, że królowi humor dopisywał, bo uśmiech nie schodził mu z twarzy. Ponadto nie odbyło się bez humorystycznego gestu - obok arystokraty pojawiła się ubrana w sportową odzież współorganizatorka wydarzenia, która trzymała w dłoni kartkę z napisem: "Tak!!! To naprawdę Jego Wysokość Król na waszym pierwszym okrążeniu". Jak podaje portal 7 News, niektórzy biegacze przebiegając obok króla, przystawali i zamierali z wrażenia.

Informacja o tym, że król dopingował biegaczy, pojawiła się również na fanpage'u wydarzenia. Jak stwierdzili organizatorzy biegu, "brakuje im słów", by skomentować wsparcie monarchy. W dalszej części wpisu z kolei podziękowano królowi. "Serdeczne podziękowania dla Jego Wysokości Króla za powitanie nas dziś rano podczas pierwszego okrążenia Sandringham parkrun w pięknym otoczeniu posiadłości Sandringham" - czytamy.

Król Karol III o stanie swojego zdrowia

12 grudnia 2025 roku król Karol opowiedział o swoich doświadczeniach związanych z chorobą nowotworową oraz procesem powrotu do zdrowia. Materiał został wyemitowany w ramach kampanii "Stand Up To Cancer", realizowanej przez Cancer Research UK we współpracy z Channel 4. Wideo miało na celu zmotywować Brytyjczyków do wykonywania badań profilaktycznych.

Dziś mogę się z wami podzielić dobrą nowiną, że dzięki wczesnej diagnozie, skutecznej interwencji i przestrzeganiu zaleceń lekarskich, mój własny harmonogram leczenia raka może zostać skrócony w nadchodzącym roku

- powiedział monarcha. - Ten kamień milowy jest zarówno osobistym błogosławieństwem, jak i świadectwem niezwykłego postępu, jaki dokonał się w leczeniu raka w ostatnich latach; świadectwem, które, mam nadzieję, doda otuchy tym 50 proc. z nas, u których w pewnym momencie życia zostanie zdiagnozowana ta choroba - dodał dalej. Ponadto król podkreślał, jak ważne są regularne badania. - Ale dowiedziałem się też czegoś, co głęboko mnie martwi, co najmniej dziewięć milionów ludzi w naszym kraju nie jest na bieżąco z dostępnymi badaniami przesiewowymi w kierunku raka - zwracał uwagę. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.