Księżna Kate jest jedną z najbardziej lubianych członkiń brytyjskiej rodziny królewskiej. Żona księcia Williama nie próżnuje i co rusz spotyka się z poddanymi, jeżdżąc w różne zakątki Wielkiej Brytanii, a media śledzą jej każdy krok. Middleton zawitała do Bradford i Wakefield. Uwagę przyciągnęła jej fryzura, która nie należała do typowych dla księżnej Walii.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Horodyńska o stylu księżnej Kate. "Wzorowy". Ma jednak jedno "ale"

Księżna Kate zaskoczyła. Tym razem chodzi o jej fryzurę

27 stycznia księżna Kate udała się na północ Anglii. Tam odwiedziła Ośrodek Terapii Traum Dziecięcych Family Action w Bradford, gdzie miała okazję spotkać się zarówno dziećmi, jak i rodzinami oraz terapeutami. Middleton podczas wizyty podkreślała, jak ważna jest kreatywność oraz kontakt z naturą przy procesie wychodzenia z traum. Księżna Walii jest patronką organizacja od 2019 roku - przejęła tę rolę po królowej Elżbiecie II.

Następnie Kate miała okazję odwiedzić klub Wakefield Trinity Rugby League. Księżna postanowiła wziąć udział w treningu na murawie. Żona księcia Williama założyła marynarkę marki Holland Cooper oraz szerokie spodnie od Jigsaw. Później zarzuciła na siebie kurtkę w kolorze butelkowej zieleni. W trakcie wizyty Middleton przyciągnęła uwagę fryzurą. Choć początkowo widzieliśmy ją w rozpuszczonych włosach, przez deszczową pogodę zdecydowała się związać je w warkocz, co jest w jej przypadku niecodziennym widokiem.

Księżna Kate Otwórz galerię

Książę William straci pieniądze? Chodzi o nowe prawo

Mąż Kate, książę William, w ostatnim roku finansowym uzyskał prywatny dochód w wysokości 22,9 mln funtów z portfela Duchy of Cornwall [Księstwo Kornwalii - przyp.red.], którym zarządza. Obecnie następca brytyjskiego tronu z pewnością jest skupiony na zmianach w prawie. 27 stycznia przedstawiono nowy projekt "Ustawy o reformie dzierżawy i wspólnotowej własności wieczystej", który może oznaczać straty finansowe dla syna króla Karola III. Projekt zakłada zakończenie "drakońskiego systemu konfiskaty dzierżawy".

Rząd Wielkiej Brytanii planuje wprowadzenie limitu opłat gruntowych w wysokości 250 funtów rocznie. To może oznaczać stratę finansową dla księcia Williama. "Te [nowe przepisy - przyp.red.] mogą dotknąć następcę tronu, jeśli dzierżawcy z Księstwa Kornwalii płacili więcej. Rozległe portfolio nieruchomości i gruntów Williama obejmuje 23 hrabstwa Anglii i Walii, w tym stadion krykietowy Oval Cricket Ground i 67 000 akrów Dartmoor. Ta kolekcja czyni obecnie Williama największym prywatnym właścicielem ziemskim w Wielkiej Brytanii" - wyjaśnił magazyn "Hello!".