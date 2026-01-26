Księżniczka Charlotte jest tuż po swojej mamie, księżnej Kate, jedną z ulubienic fanów rodziny królewskiej. Podobnie jak w przypadku jej rodziców i rodzeństwa - jej każdy ruch jest przy tym analizowany i omawiany w mediach. Tym razem dziennikarze zwrócili jednak uwagę na jej fryzurę.

REKLAMA

Zobacz wideo Księżna Kate i książę William założyli konto na YouTube. Książę ostrzega żonę: Musisz uważać, co mówisz

Księżniczka Charlotte ma nową ulubioną fryzurę. Dziennikarze od razu to zauważyli

Jak dostrzegli brytyjscy dziennikarze, księżniczka Charlotte w ostatnich latach często prezentowała się w rozpuszczonych włosach, z zaplecionym warkoczem lub wymyślnym upięciem na specjalne okazje. W grudniu 2025 roku córka księcia i księżnej pokazała się jednak trzykrotnie w jednym rodzaju fryzury, zmieniając jedynie akcesoria do włosów. Nowym ulubionym upięciem Charlotte ma być półkucyk - czyli związana górna partia włosów, podczas gdy dolne są pod nimi rozpuszczone.

Księżniczka po raz pierwszy pokazała się w tej fryzurze 5 grudnia, podczas wydarzenia "Together at Christmas", organizowanego w Opactwie Westminsterskim przez jej mamę. Wtedy na jej głowie mogliśmy zobaczyć, że włosy miała związane czarną, aksamitną kokardą. 16 grudnia, w drodze na przedświąteczny lunch u króla Karola, Charlotte znów zaprezentowała się w półkucyku, tym razem z czerwoną kokardą. Dziesięciolatka ostatni raz wystąpiła publicznie 25 grudnia, gdy jej rodzina odwiedziła kościół w Sandringham. Wtedy także miała w ten sposób związane włosy.

Księżniczka Charlotte niczym księżna Kate. Postawiły na takie same fryzury

Co ciekawe, z okazji wspominanego przedświątecznego lunchu u króla, księżna Kate postawiła wówczas na podobną fryzurę, co jej córka. Na opublikowanych zdjęciach paparazzi, mogliśmy zobaczyć, że także miała zaczesane włosy w półkucyk. Zwrócono przy tym uwagę na eleganckie kreacje matki i córki. Księżna Kate zdecydowała się tego dnia na czerwoną sukienkę w białe wzorki oraz rzucające się w oczy kolczyki, podczas gdy księżniczka Charlotte była widziana w bordowej, welurowej kreacji. Ich zdjęcia znajdziecie w artykule: "Royalsi zjechali się do Pałacu Buckingham. Księżna Kate z córką zachwyciły kreacjami".