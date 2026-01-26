Powrót na stronę główną

Brytyjskie media rozpisują się o nowej fryzurze księżniczki Charlotte. Zainspirowała się mamą?
Księżniczka Charlotte od urodzenia przyciąga sporo uwagi. Brytyjskie media rozpisują się aktualnie na temat jej nowej fryzury.
księżniczka Charlotte
księżniczka Charlotte, EastNews

Księżniczka Charlotte jest tuż po swojej mamie, księżnej Kate, jedną z ulubienic fanów rodziny królewskiej. Podobnie jak w przypadku jej rodziców i rodzeństwa - jej każdy ruch jest przy tym analizowany i omawiany w mediach. Tym razem dziennikarze zwrócili jednak uwagę na jej fryzurę. 

Księżniczka Charlotte ma nową ulubioną fryzurę. Dziennikarze od razu to zauważyli

Jak dostrzegli brytyjscy dziennikarze, księżniczka Charlotte w ostatnich latach często prezentowała się w rozpuszczonych włosach, z zaplecionym warkoczem lub wymyślnym upięciem na specjalne okazje. W grudniu 2025 roku córka księcia i księżnej pokazała się jednak trzykrotnie w jednym rodzaju fryzury, zmieniając jedynie akcesoria do włosów. Nowym ulubionym upięciem Charlotte ma być półkucyk - czyli związana górna partia włosów, podczas gdy dolne są pod nimi rozpuszczone. 

Księżniczka po raz pierwszy pokazała się w tej fryzurze 5 grudnia, podczas wydarzenia "Together at Christmas", organizowanego w Opactwie Westminsterskim przez jej mamę. Wtedy na jej głowie mogliśmy zobaczyć, że włosy miała związane czarną, aksamitną kokardą. 16 grudnia, w drodze na przedświąteczny lunch u króla Karola, Charlotte znów zaprezentowała się w półkucyku, tym razem z czerwoną kokardą. Dziesięciolatka ostatni raz wystąpiła publicznie 25 grudnia, gdy jej rodzina odwiedziła kościół w Sandringham. Wtedy także miała w ten sposób związane włosy.

 

Księżniczka Charlotte niczym księżna Kate. Postawiły na takie same fryzury

Co ciekawe, z okazji wspominanego przedświątecznego lunchu u króla, księżna Kate postawiła wówczas na podobną fryzurę, co jej córka. Na opublikowanych zdjęciach paparazzi, mogliśmy zobaczyć, że także miała zaczesane włosy w półkucyk. Zwrócono przy tym uwagę na eleganckie kreacje matki i córki. Księżna Kate zdecydowała się tego dnia na czerwoną sukienkę w białe wzorki oraz rzucające się w oczy kolczyki, podczas gdy księżniczka Charlotte była widziana w bordowej, welurowej kreacji. Ich zdjęcia znajdziecie w artykule: "Royalsi zjechali się do Pałacu Buckingham. Księżna Kate z córką zachwyciły kreacjami".

