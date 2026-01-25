Książę Harry i Meghan Markle wyprowadzili się z Wielkiej Brytanii w 2020 roku. Obecnie Sussexowie mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Od czasu do czasu pojawiają się na publicznych wydarzeniach. W listopadzie zakochani bawili się na hucznych urodzinach Kris Jenner, a ich zdjęcia szybko zniknęły z mediów. Tym razem przybyli na premierę filmu.

Książę Harry i Meghan Markle na premierze filmu. Internauci zachwyceni. "Wyglądają na szczęśliwych"

25 stycznia książę Harry i Meghan Markle przybyli na premierę filmu "Cookie Queens" podczas festiwalu Sundance. Wydarzenie odbywa się w miejscowości Park City w stanie Utah. Co ciekawe, Sussexowie pełnili funkcję producentów wykonawczych filmu pod szyldem ich firmy Archewell Productions.

Podczas premiery Meghan Markle i książę Harry pozowali na ściance. Postawili na luźne kreacje. Brat księcia Williama zaprezentował się w jeansach, koszuli i kurtce, a Markle pozowała w długim, granatowym płaszczu, do którego dobrała czarne spodnie. Pod nagraniem z premiery opublikowanym na koncie magazynu "People" pojawiło się sporo pozytywnych komentarzy. "Wyglądają na szczęśliwych, nie rozumiem ich hejterów", "Super", "Żyją na swoich warunkach i to mi się podoba", "Uwielbiam ich", "Świetnie wyglądają" - czytamy.

Meghan Markle przyleci do Wielkiej Brytanii? Książę William gotowy na jej wizytę

W mediach pojawiły się informacje na temat rzekomego przylotu Meghan Markle do Wielkiej Brytanii. Ponoć żona księcia Harry'ego ma pojawić się w lipcu na zawodach sportowych Invictus Games. Przypomnijmy, że ostatnia wizyta Meghan w Wielkiej Brytanii miała miejsce we wrześniu 2022 roku. Ponoć informacja o rzekomym przylocie aktorki nie umknęła rodzinie królewskiej.

Z tego względu Książę William miał nawet zdecydować się na zatrudnienie specjalistki Lizy Ravenscroft, która ma doświadczenie w kierowaniu zespołem ds. kryzysów i problemów. Na tym stanowisku pracowała już pw firmie Edelman. "Każdy ruch następcy tronu jest teraz uważnie obserwowany. Pałac przygotowuje się na trudny okres, w którym reputacja rodziny i lojalność członków zostaną poddane próbie" - informuje "The Mirror".