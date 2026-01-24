Książę Harry już od kilku lat skonfliktowany jest z bliskimi. Kiedy wraz ze swoją żoną Meghan Markle podjął decyzję o rezygnacji z pełnienia obowiązków w rodzinie królewskiej, para opuściła Wielką Brytanię i rozłam stał się jeszcze większy. Bliskich rozdzieliły nie tylko nieporozumienia, ale także odległość, która utrudnia podjęcie próby naprawy rodzinnych relacji. Jak się jednak okazuje, wkrótce może pojawić się taka okazja. Książę Harry i Meghan Markle mają pojawić się w Wielkiej Brytanii już w nadchodzące wakacje w związku z Invictus Games, które 10 lipca mają odbyć się w Birmingham. Król Karol III rozważa możliwe spotkanie z synem i jego rodziną. Zagraniczni komentatorzy mówią o tym, że brytyjski monarcha mógłby zgodzić się na takie spotkanie pod jednym warunkiem.

Zobacz wideo Brytyjska rodzina królewska na małym i dużym ekranie. Dlaczego przyciąga aż taką uwagę?

Król Karol III spotka się z księciem Harrym? Warunek byłby jeden

Chociaż relacje między księciem Harrym i królem Karolem III od lat są bardzo napięte, to jak twierdzi wielu zagranicznych komentatorów kartą przetargową w nierozwiązanym konflikcie mogłyby być wnuki brytyjskiego monarchy. Ojciec księcia Harry'ego miał tylko niewielki bezpośredni kontakt z Archiem i księżniczką Lilibet w ostatnich latach. Od kiedy książę Harry i Meghan Markle mieszkają w Kalifornii, fizyczny dystans tylko pogłębia emocjonalną przepaść w rodzinie. Z pewnością synowi monarchy byłoby łatwiej próbować naprawić rodzinne relacje, jeśli zadbałby o kontakt jego dzieci z dziadkiem.

Według obserwatorów rodziny królewskiej w ostatnich latach król Karol III po stracie rodziców i mierzeniem się z rakiem pragnie skupić się na pielęgnowaniu relacji z bliskimi, a wnuki są dla niego szczególnie ważne. "To mało prawdopodobne, aby król objął jakąkolwiek formalną funkcję związaną z Igrzyskami tego lata, ale istnieje możliwość, że zgodzi się na spotkanie z Harrym i swoimi wnukami, co niemal na pewno wiązałoby się także ze spotkaniem z Meghan Markle" - podkreślają komentatorzy BBC.

Pogodzenie księcia Harry'ego z ojcem jest możliwe w nadchodzące lato? Eksperci patrzą na to chłodno

Jak czytamy na łamach dziennika "Marca", tylko widok wnuków były jedynym czynnikiem, który mógłby skłonić króla Karola III do działania w sposób, który raczej nie mógłby wydarzyć się w innej sytuacji, a to daje szansę na realne pojednanie. Część komentatorów rodziny królewskiej patrzy jednak na tę szansę z dużym dystansem i podkreśla, że spotkanie brytyjskiego monarchy z wnukami nie byłoby automatycznym rozwiązaniem wieloletniego konfliktu z synem. Jest to jednak jakiś punkt wyjścia do dalszych rozmów. Jak sądzicie, czy dojdzie do takiego spotkania?