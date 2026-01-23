Księżna Kate wywinęła się ochronie i zaczęła biec w kierunku ludzi. 'Piękny gest'

20 stycznia książę William i księżna Kate wybrali się w podróż do Szkocji. Celem wizyty było promowanie lokalnych tradycji, rzemiosła oraz wspieranie lokalnych społeczności. Para odwiedziła m.in. National Curling Academt w Stirling, aby wesprzeć reprezentacje Team GB i Paralympics GB w curlingu przed Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi 2026 w Mediolanie i Cortinie. Książę i księżna Walii nie tylko rozmawiali z drużynami, ale mieli także okazję wejść na lód i spróbować swoich sił w curlingu. Para odwiedziła także w dawnej wiosce górniczej Fallin pub The Goth. Przyszły król Wielkiej Brytanii napis się z mieszkańcami cydru i podkreślił, że bardzo lubi puby. Podczas szkockiej wizyty księżna Kate wykonała gest, który zachwycił tłum.

Księżna Kate zaczęła nagle biec w kierunku tłumu. Za takie gest jest kochana przez ludzi

Księżna Kate od dawna porównywana jest do księżnej Diany, zarówno pod względem wyjątkowego stylu i nieskazitelnej elegancji, ale także sposobu bycia. Podczas wizyty w Szkocji księżna Walii wybrała wyjątkowy strój - tartanowy płaszcz w niebieską kratę. Tartan to wełniana tkanina o znanym charakterystycznym geometrycznym wzorze szkockiej kraty. Tradycyjny wzór nierozerwalnie związany jest ze szkocką kulturą. Jednym z punktów wizyty w Szkocji było odwiedzenie studia tkactwa tartanu. Książęca para również miała okazję spróbowania swoich sił w tkaniu.

Wizyta księżnej Kate i księcia Williama wywołała spore zamieszkanie wśród Szkotów. Żona księcia Williama po raz kolejny zachwyciła swoim zaangażowaniem w kontakt z ludźmi. Kiedy zobaczyła czekający na nią tłum, tuż przed wejście do samochodu ominęła swoją ochronę i zaczęła biec w kierunku ludzi. W sieci już pojawiło się nagranie z tego momentu, na którym możemy dostrzec księżną Kate, która w butach na wysokich obcasach biegnie w kierunku tłumu.

Księżna Kate porównywana do księżnej Diany. "Wspaniała kobieta"

W sekcji komentarzy pod nagraniem posypały się komplementy. Internauci docenili otwartość i zaangażowanie księżnej Kate, która chce być przede wszystkim blisko ludzi. To właśnie także z tego powodu porównywana jest do księżnej Diany, którą okrzykniętą kiedyś "królową serc". "Ona już jest królową", "Wspaniała kobieta. Tak powinna zachowywać się prawdziwa księżniczka", "To piękny gest. Pobiegła do osoby, która zawołała ją z tłumu, aby zrobić sobie zdjęcie. Jak tu jej nie kochać" - czytamy.