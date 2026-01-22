Książę Harry i jego zachowanie w sądzie. Chodzi o żonę

Książę Harry od lat broni Meghan Markle. Dla ich wspólnego, nowego życia zrezygnował z pełnienia obowiązków królewskich, tym samym popadając w konflikt z rodziną. Działania duetu są komentowane w mediach każdego dnia i nie każdy krok sprzyja parze. Książę Harry pozwał wydawcę "Daily Mail" oraz "Mail on Sunday" za to, że pozyskiwał informacje na temat jego rodziny.
Całe postępowanie jest bardzo emocjonujące dla księcia. David Sherborne, czyli jego adwokat, zadał mu podczas rozprawy kluczowe pytanie - co czuje w związku z postępowaniem. - To zasadniczo złe, że znów musimy przez to przechodzić, skoro jedyne, czego chcieliśmy, to przeprosiny i pociągnięcie do odpowiedzialności. To straszne doświadczenie - powiedział książę Harry. Na tym nie zakończył. - Oni nadal mnie prześladują. Sprawili, że życie mojej żony stało się absolutną męką, Wysoki Sądzie - przekazał.
Według doniesień "Hello!", książę Harry miał być bardzo poruszony spotkaniem w sądzie. Widziano u niego łzy, w co można uwierzyć - podczas rozprawy nie zabrakło przywoływania traumatycznych wspomnień. -Nigdy nie wierzyłem, że moje życie jest przedmiotem komercjalizacji przez tych ludzi - powiedział syn króla Karola III. Domaga się większej prywatności, mimo pochodzenia z królewskich kręgów.
Podczas rozprawy omówiono wątek dawnej relacji księcia z Chelsy Davy, która została osłabiona przez media. Doniesienia dotyczące tej znajomości miały być przekazywane portalom ze strony bliskich księcia, co sam zainteresowany postrzega za absurdalne. - Te cytaty przypisuje się trzem nieznajomym. Teraz próbujecie sugerować, że ci trzej nieznajomi są moimi najbliższymi przyjaciółmi. To nie ma sensu. Te trzy osoby nigdy nie dzieliły się niczym z nikim. Gdyby tak było, byłoby o wiele więcej informacji - utrzymywał.
Page Six zapytało o komentarz prawnika księcia, który po rozprawie nie krył zadowolenia. - Dzisiejsze przesłuchanie ujawniło słabości. Ich ton był asertywny, ale natychmiast załamał się pod presją księcia Harry'ego. Prawnicy spółki nie mogli się doczekać, aby go zwolnić z zeznań, przesłuchiwali go tylko przez dwie godziny i całkowicie pominęli dziesięć z 14 artykułów - przekazał David Sherborne. Co z kolei powiedział jego klient? - Dzisiaj przypomnieliśmy Mail Group, kto jest sądzony i dlaczego - podsumował z dumą książę Harry.