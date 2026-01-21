Żałoba w rodzinie królewskiej. Nie żyje księżniczka Dezyderia Bernadotte

21 stycznia na instagramowym profilu szwedzkiej rodziny królewskiej pojawiła się informacja o śmierci księżniczki Dezyderii Bernadotte. Siostra króla Szwecji Karola XVI Gustawa miała 87 lat. "Zmarła spokojnie i cicho w swoim domu w Koberg w Västergötland, w otoczeniu rodziny, w środę 21 stycznia 2026 roku, w wieku 87 lat. Księżniczka była wdową po baronie Niclasie Silfverschiöldzie (1934–2017) i mieszkała w zamku Koberg w Västergötland" - czytamy w mediach społecznościowych.

Księżniczka Dezyderia Bernadotte nie żyje. Pożegnał ją brat. "Z wielkim smutkiem otrzymałem informację..."

Na instagramowym profilu szwedzkiej rodziny królewskiej opublikowano także oświadczenie króla Karola XVI Gustawa, brata zmarłej księżniczki. "Z wielkim smutkiem otrzymałem informację, że zmarła moja siostra, księżniczka Dezyderia" - czytamy. Monarcha wspomniał także o chwilach spędzonych z siostrą. "Wiele ciepłych wspomnień rodzinnych stworzyliśmy w domu rodziny Silfverschiöld w Västergötland - miejscu w Szwecji, które wiele znaczyło dla mojej siostry" - przekazał i zwrócił się do bliskich zmarłej Dezyderii. "Dziś wraz z rodziną składamy wyrazy współczucia dzieciom księżniczki Dezyderii i ich rodzinom" - dodał król Karol XVI Gustaw.

Informacja o śmierci szwedzkiej księżniczki pojawiła się również w zagranicznych mediach. "Ekspert ds. rodziny królewskiej Roger Lundgren twierdzi, że od pięciu lat miała problemy zdrowotne, dlatego jej śmierć nie była zupełnie niespodziewana" - czytamy na stronie swedenherald.com.

Księżniczka Dezyderia Bernadotte nie żyje. Poruszające słowa internautów

Pod publikacją na oficjalnym profilu szwedzkiej monarchii pojawiło się sporo komentarzy od internautów. Składali kondolencje bliskim zmarłej księżniczki. "Spoczywaj w pokoju. Przesyłam ciepłe myśli dla jej bliskich", "Nasze najszczersze kondolencje. Straciliśmy wspaniałą osobę", "Kondolencje dla pogrążonych w żałobie. Niech księżniczka Dezyderia spoczywa w pokoju", "Wspominamy ją z wielkim z szacunkiem i przesyłamy ciepło pogrążonej w żałobie rodzinie", "Modlimy się za naszą księżniczkę" - czytamy w mediach społecznościowych.