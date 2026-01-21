Żałoba w rodzinie królewskiej. Nie żyje księżniczka Dezyderia Bernadotte

21 stycznia na instagramowym profilu szwedzkiej rodziny królewskiej pojawiła się informacja o śmierci księżniczki Dezyderii Bernadotte. Siostra króla Szwecji Karola XVI Gustawa miała 87 lat. "Zmarła spokojnie i cicho w swoim domu w Koberg w Västergötland, w otoczeniu rodziny, w środę 21 stycznia 2026 roku, w wieku 87 lat. Księżniczka była wdową po baronie Niclasie Silfverschiöldzie (1934–2017) i mieszkała w zamku Koberg w Västergötland" - czytamy w mediach społecznościowych.
Na instagramowym profilu szwedzkiej rodziny królewskiej opublikowano także oświadczenie króla Karola XVI Gustawa, brata zmarłej księżniczki. "Z wielkim smutkiem otrzymałem informację, że zmarła moja siostra, księżniczka Dezyderia" - czytamy. Monarcha wspomniał także o chwilach spędzonych z siostrą. "Wiele ciepłych wspomnień rodzinnych stworzyliśmy w domu rodziny Silfverschiöld w Västergötland - miejscu w Szwecji, które wiele znaczyło dla mojej siostry" - przekazał i zwrócił się do bliskich zmarłej Dezyderii. "Dziś wraz z rodziną składamy wyrazy współczucia dzieciom księżniczki Dezyderii i ich rodzinom" - dodał król Karol XVI Gustaw.
Informacja o śmierci szwedzkiej księżniczki pojawiła się również w zagranicznych mediach. "Ekspert ds. rodziny królewskiej Roger Lundgren twierdzi, że od pięciu lat miała problemy zdrowotne, dlatego jej śmierć nie była zupełnie niespodziewana" - czytamy na stronie swedenherald.com.
Pod publikacją na oficjalnym profilu szwedzkiej monarchii pojawiło się sporo komentarzy od internautów. Składali kondolencje bliskim zmarłej księżniczki. "Spoczywaj w pokoju. Przesyłam ciepłe myśli dla jej bliskich", "Nasze najszczersze kondolencje. Straciliśmy wspaniałą osobę", "Kondolencje dla pogrążonych w żałobie. Niech księżniczka Dezyderia spoczywa w pokoju", "Wspominamy ją z wielkim z szacunkiem i przesyłamy ciepło pogrążonej w żałobie rodzinie", "Modlimy się za naszą księżniczkę" - czytamy w mediach społecznościowych.