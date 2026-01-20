Książę Harry 19 stycznia przyleciał do Londynu. Syn króla Karola III ma bardzo ważny powód wizyty. W stolicy Wielkiej Brytanii rozpoczął się jeden z najgłośniejszych procesów ostatnich lat związany z brytyjskimi mediami. Książę Harry wraz z innymi postaciami ze świata kultury i polityki w tym m.in. Elthonem Johnem oskarżył Associated Newspapers, wydawcę "Daily Mail" i "Mail on Sunday", o wieloletnie naruszanie prywatności. Wśród zarzutów wymieniono m.in. wyłudzanie poufnych informacji i podsłuchiwanie rozmów. W związku z wizytą księcia w Wielkiej Brytanii pojawiły się od razu pytania, czy wykorzysta ten czas na próbę pojednania się z rodziną. Wygląda jednak na to, że nie będzie miał ku temu zbyt wielu okazji. Książę William i księżna Kate przebywają aktualnie w Szkocji.

Książę William i księżna Kate odwiedzili Szkocję. Księżna Walii wybrała wyjątkowy strój

Wygląda na to, że książę William nie jest zainteresowany spotkaniem z bratem. Podczas przyjazdu księcia Harry'ego do Londynu udał się do oddalonej o 640 kilometrów Szkocji. Książę Walii wraz z małżonką wybrał się do miast Stirling i Falkirk, aby zwrócić uwagę na szkockie tradycje, które nadal łączą społeczności. Para oglądała m.in. 30-metrowe stalowe rzeźby w kształcie głowy konia w Falkirk, które odnoszą się nie tylko do Szkockiej mitologii, ale symbolizują także potęgę lokalnego przemysłu. Na tę okazję księżna Kate wybrała wyjątkowy strój - płaszcz w tartanową kratę, zwaną także szkocką kratą w niebieskim kolorze. To tradycyjny wzór i wełniany materiał kojarzony nierozerwalnie ze szkocką kulturą, co było ważnym ukłonem w kierunku gospodarzy.

Książę William i księżna Kate spróbowali swoich sił w curlingu