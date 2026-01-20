Powrót na stronę główną

Kate i William dają czadu na lodowisku. W takim wydaniu jeszcze ich nie widzieliście
Książę Harry i książę William już od kilku lat nie mają ze sobą kontaktu. W związku z wizytą księćia Sussex w Londynie pojawiły się spekulacje na temat prawdopodobnego spotkania braci. Wygląda na to, że starszy syn księcia Williama nie jest zainteresowany rozejmem.
księżna Kate, książę William
księżna Kate, książę William, Fot. REUTERS/Russell Cheyne

Książę Harry 19 stycznia przyleciał do Londynu. Syn króla Karola III ma bardzo ważny powód wizyty. W stolicy Wielkiej Brytanii rozpoczął się jeden z najgłośniejszych procesów ostatnich lat związany z brytyjskimi mediami. Książę Harry wraz z innymi postaciami ze świata kultury i polityki w tym m.in. Elthonem Johnem oskarżył Associated Newspapers, wydawcę "Daily Mail" i "Mail on Sunday", o wieloletnie naruszanie prywatności. Wśród zarzutów wymieniono m.in. wyłudzanie poufnych informacji i podsłuchiwanie rozmów. W związku z wizytą księcia w Wielkiej Brytanii pojawiły się od razu pytania, czy wykorzysta ten czas na próbę pojednania się z rodziną. Wygląda jednak na to, że nie będzie miał ku temu zbyt wielu okazji. Książę William i księżna Kate przebywają aktualnie w Szkocji.

Zobacz wideo Brytyjska rodzina królewska na małym i dużym ekranie. Dlaczego przyciąga aż taką uwagę?

Książę William i księżna Kate odwiedzili Szkocję. Księżna Walii wybrała wyjątkowy strój

Wygląda na to, że książę William nie jest zainteresowany spotkaniem z bratem. Podczas przyjazdu księcia Harry'ego do Londynu udał się do oddalonej o 640 kilometrów Szkocji. Książę Walii wraz z małżonką wybrał się do miast Stirling i Falkirk, aby zwrócić uwagę na szkockie tradycje, które nadal łączą społeczności. Para oglądała m.in. 30-metrowe stalowe rzeźby w kształcie głowy konia w Falkirk, które odnoszą się nie tylko do Szkockiej mitologii, ale symbolizują także potęgę lokalnego przemysłu. Na tę okazję księżna Kate wybrała wyjątkowy strój - płaszcz w tartanową kratę, zwaną także szkocką kratą w niebieskim kolorze. To tradycyjny wzór i wełniany materiał kojarzony nierozerwalnie ze szkocką kulturą, co było ważnym ukłonem w kierunku gospodarzy.

Książę William i księżna Kate odwiedzili SzkocjęOtwórz galerię

Książę William i księżna Kate spróbowali swoich sił w curlingu

Para znalazła także chwilę na wizytę w Narodowej Akademii Curlingu, gdzie spotkała się z drużynami olimpijskimi i paraolimpijskimi przed zbliżającymi się Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi i Paraolimpijskimi, które odbędą się już w dniach 6-22 lutego. To ważne wydarzenie sportowe, którego gospodarzem będzie Mediolan oraz Cortina d'Ampezzo. Książę i księżna Walii nie tylko porozmawiali z drużynami, ale także sami spróbowali swoich sił na lodzie. Księżna Kate zaskoczyła, zdejmując wysokie obcasy i wkładając płaskie buty do curlingu. Warto podkreślił, że miała tego dnia na sobie spódnicę, co z pewnością nie ułatwiało tego zadania. Wygląda na to, że w związku z obłożonym grafikiem księcia Williama do spotkania braci nie dojdzie. Jak sądzicie, czy w najbliższym czasie dojdzie do ich pogodzenia? Zdjęcia z wizyty księcia Williama i księżnej Kate w Szkocji znajdziecie w naszej galerii.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/12 Z ilu sylab składa się słowo "świerszcz"?

Quiz wiedzy. Myślisz o udziale w "Jeden z dziesięciu"? Przetestuj się, zanim zaliczysz wtopę!
Popularne