Od kiedy Meghan Markle stała się aktywna w sieci, znacznie częściej pokazuje urocze rodzinne kadry, na których możemy zobaczyć jej i księcia Harry'ego dzieci. Tym razem opublikowała krótkie nagranie, na którym możemy zobaczyć, jak Archie karmi nosorożca. Uwagę zwracają jednak przede wszystkim jego włosy.

Archie na nowym nagraniu jest nie do poznania. Co się stało z jego rudymi włosami?

W maju tego roku Archie skończy już siedem lat. Chłopiec rośnie jak na drożdżach. Od kiedy jednak Meghan Markle i książę Harry odeszli z rodziny królewskiej, przestali pokazywać zarówno twarz Archiego, jak i córki Lilibet Diany. Nie było jednak tajemnicą, że chłopiec odziedziczył rude włosy po swoim tacie. Najnowsze nagranie Archiego zaskakuje. Widać bowiem na nim, że jego włosy zrobiły się wyjątkowo ciemne. Nie ma mowy o jasnej rudości, w cieniu wydają się wręcz czarne jak Meghan. Gdy padają na nie promienie słońca, widać, że są miedziane. Okazuje się, że to zupełnie naturalny proces.

- To w zupełności normalne (...) Włosy na głowie mogą być blond w dzieciństwie, brązowe, a nawet czarne w okresie dojrzewania, a wraz z wiekiem, jak wiadomo, siwieją. Przyczyna tego zjawiska jest złożona. Po pierwsze, to wina naszych genów, które w różnym okresie naszego życia aktywują i dezaktywują produkcję pigmentu włosów. A po drugie, to czynniki środowiskowe - ekspozycja na słońce, nasza dieta i do tego stres, który może spowodować, że zostajemy biali jak owieczka - powiedziała profesorka Kasia na TikToku.

Gdy internautka dopytała w komentarzu, dlaczego włosy ciemnieją, profesorka Kasia odpowiedziała: "Bo zmienia się efektywność produkcji melaniny i podałam różne przyczyny, bo mechanizm jest złożony". Wiedzieliście o tym?

Meghan Markle zaskoczyła nagraniem z księciem Harrym. Nagrała ich córka

Meghan Markle nie byłaby sobą, gdyby również nie wzięła udziału w najnowszym instagramowym trendzie #2016challenge. Żona księcia Harry'ego postanowiła wrócić do wspomnień sprzed dziesięciu lat. Opublikowała pamiątkowe zdjęcie z księciem Harrym, które zestawiła z nagraniem z 2026 roku. Widzimy na nim, jak szczęśliwi się przytulają. Gwiazda zestawiła je z nagraniem z 2026 roku. Na czarno-białym filmiku widzimy, jak małżonkowie tańczą, przytulają i całują się na trawie.

"Kiedy 2026 wydaje się jak 2016... Musiałeś tam być" - napisała pod postem Markle, ujawniając też, że wspominane nagranie uchwyciła córka pary - czteroletnia Lilibet.