Księżna Kate po swoim ostatnim publicznym wystąpieniu wywołała prawdziwą burzę w sieci. To właśnie wtedy zdecydowała się złamać dotychczasową królewską tradycję. Okazało się, że żona księcia Williama pojawiła się na wydarzeniu bez ochrony i samodzielnie prowadziła samochód, co spotkało się z pozytywnym odbiorem fanów.

Księżna Kate złamała tradycję. Samodzielnie prowadziła samochód... w szpilkach

Księżna Kate została sfilmowana, gdy przyjechała na spotkanie z kobiecą drużyną rugby z Anglii, znaną jako "Czerwone Róże", do zamku Windsor. Co wzbudziło szczególne zainteresowanie, to fakt, że przyjechała tam zupełnie sama, bez żadnego kierowcy ani ochrony, co w przypadku członków rodziny królewskiej jest raczej rzadkością.

Wideo z jej wystąpienia szybko obiegło sieć. Internauci entuzjastycznie skomentowali jej swobodne podejście do życia królewskiego. Choć nie istnieje formalna zasada, która nakazuje członkom rodziny królewskiej być zawsze przewożonymi przez kierowcę i ochronę, to zwykle, przy oficjalnych wydarzeniach, są oni otoczeni tymi osobami. Decyzja księżnej Kate o samodzielnym prowadzeniu samochodu była więc postrzegana jako subtelne, ale znaczące złamanie tradycji. "Dlatego ludzie ją kochają", Po prostu robi swoje", "Prowadzenie samochodu w szpilkach? Ikoniczne zachowanie" - pisali internauci.

Księżna Kate i książę William są małżeństwem od 2011 roku, a ich życie nieustannie wzbudza uwagę mediów. Ostatnio powrócono do momentu z 2023 roku, kiedy para pojawiła się na rozdaniu nagród BAFTA. W trakcie czerwonego dywanu, kamera uchwyciła moment, w którym księżna Kate, ubrana w elegancką białą suknię i długie rękawiczki, zdecydowała się... dać mężowi klapsa! Choć rodzina królewska rzadko okazuje publicznie uczucia, ten moment zaskoczył wielu i szybko stał się hitem w internecie. Ekspertka od mowy ciała, Judi James, skomentowała zachowanie księżnej Kate i księcia Williama w wywiadzie dla Daily Mail. Według niej, to, co miało miejsce podczas rozdania nagród BAFTA, pokazuje przyszłego króla w bardziej ludzkim świetle. "Zachowanie Kate w połączeniu z chichotem i zalotnym szeptem do ucha męża pokazuje przyszłego króla jako 'normalnego faceta" - stwierdziła. Całą wypowiedź ekspertki przeczytacie TUTAJ.