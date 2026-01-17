Meghan Markle dba o prywatność swojej rodziny i dość rzadko dzieli się kulisami z ich codziennego życia. Od czasu do czasu zdarzy się jej opublikować zdjęcia z dziećmi, jednak zawsze zasłania ich twarze. Tym razem postanowiła za to udostępnić prywatne nagranie z mężem - księciem Harrym. Wszystko z powodu panującego w mediach społecznościowych trendu.

Meghan Markle zaskoczyła nagraniem i zdjęciem z księciem Harrym. Wymownie je podpisała

Aktualnie w mediach społecznościowych panuje trend #2016challenge, w ramach którego użytkownicy dzielą się zdjęciami i nagraniami sprzed dekady. Chętnie uczestniczą w nim także gwiazdy. Teraz dołączyła do niego również Markle, która 16 stycznia opublikowała pamiątkowe zdjęcie z księciem Harrym sprzed dziesięciu lat. Widzimy na nim, jak szczęśliwi się przytulają. Gwiazda zestawiła je z nagraniem z 2026 roku. Na czarno-białym filmiku widzimy, jak małżonkowie tańczą, przytulają i całują się na trawie.

"Kiedy 2026 wydaje się jak 2016... Musiałeś tam być" - napisała pod postem Markle, ujawniając też, że wspominane nagranie uchwyciła córka pary - czteroletnia Lilibet.

Meghan Markle i książę Harry podjęli decyzję ws. swojej inicjatywy. Dotyczy ona dzieci

Przypomnijmy, że w połowie stycznia głośno w mediach było o rezygnacji fundacji Archewell Philanthropies (fundacji Markle i Harry'ego) z projektu Parents' Network. Miał on na celu "wspieranie rodziców, którzy stracili dzieci w wyniku samobójstwa spowodowanego szkodliwym wpływem treści internetowych". Jak się okazało, akcja została przekazana w ręce organizacji ParentsTogether. Choć opinia publiczna była zaskoczona tą decyzją, przedstawiciele pary postanowili rozwiać wszelkie wątpliwości. "To zgodne z naszym sprawdzonym modelem, w którym inkubujemy inicjatywy, a następnie przekazujemy je niezależnym, zrównoważonym organizacjom (...). ParentsTogether przez lata zbudowało oparte na zaufaniu relacje z wieloma z tych rodzin, a ich doświadczenie sprawia, że są idealnym stałym domem dla Parents' Network. Nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani, widząc rodziny wspierane i wzmacniane w tak kompetentnych rękach" - przekazano w oświadczeniu dla Daily Mail.