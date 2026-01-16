Nim książę Harry spotkał Meghan Markle, regularnie trafiał na pierwsze strony gazet z powodu swojego bujnego życia uczuciowego oraz głośnych imprez. W 2012 roku młodszy syn króla Karola III wyjechał z przyjaciółmi do Las Vegas. W mediach pojawiły się wówczas zdjęcia księcia Harry'ego na imprezie przy basenie. W autobiografii "Ten drugi" z 2023 roku brat księcia Williama wrócił wspomnieniami do tych chwil.

Książę Harry marzył o tatuażu. Powstrzymali go przyjaciele

Książę Harry przyznał w książce, że miał zamiar upamiętnić swoją podróż do Las Vegas. Chciał zrobić sobie tatuaż z konturem Botswany. "Potrzebowałem czegoś, co upamiętniłoby podróż. Postanowiłem. Czegoś, co symbolizowałoby moje poczucie wolności, moje poczucie carpe diem. Na przykład... tatuaż? Tak! Właśnie tego!" - czytamy w "Tym drugim". Przyjaciele księcia Harry'ego nie byli tak entuzjastycznie nastawieni do tego pomysłu. "Poszedłem do Billy'ego the Rocka [ochroniarza - przyp.red.], żeby mu powiedzieć, dokąd się wybieramy. Uśmiechnął się: Nie ma mowy. Moi kumple go poparli. Absolutnie nie. W rzeczywistości obiecali, że fizycznie mnie powstrzymają. Powiedzieli, że nie zrobię sobie tatuażu, nie na ich oczach, a już na pewno nie tatuażu Botswany na stopie" - opisywał.

Książę Harry dokładnie pamięta, co usłyszał od przyjaciół, którzy skutecznie odwiedli go od zrobienia sobie tatuażu. "Obiecali mnie przytrzymać, znokautować, zrobić wszystko, co trzeba. (...) Ich argumenty i groźby są jednym z moich ostatnich wyraźnych wspomnień z tamtego wieczoru. Poddałem się" - dodał brat księcia Williama.

W mediach pojawiły się informacje na temat rzekomej wizyty Meghan Markle w Wielkiej Brytanii w lipcu. Według zagranicznych mediów książę William szykuje się do starcia z żoną brata i miał zatrudnić ekspertkę Liza Ravenscroft, która w poprzedniej pracy kierowała zespołem ds. kryzysów i problemów. "Każdy ruch następcy tronu jest teraz uważnie obserwowany. Pałac przygotowuje się na trudny okres, w którym reputacja rodziny i lojalność członków zostaną poddane próbie" - mogliśmy dowiedzieć się z "The Mirror".