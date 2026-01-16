Pod koniec października ubiegłego roku książę Andrzej został pozbawiony tytułów królewskich i majątku przez swojego brata króla Karola III, który postanowił definitywnie odsunąć go od dworu. Wszystko za sprawą kontrowersji wokół znajomości księcia z nieżyjącym już przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem, który odebrał sobie życie w nowojorskim więzieniu w 2019 roku w oczekiwaniu na proces w sprawie zarzutów handlu ludźmi w celach seksualnych. Kilka miesięcy temu w mediach pojawiły się szokujące doniesienia, że brat brytyjskiego monarchy miał kłamać, kiedy twierdził, że zerwał znajomość z Epsteinem. Król Karol III w obliczu tych doniesień postanowił podjąć radykalne kroki. W konsekwencji od października 2025 roku były książę Yorku funkcjonuje już jako Andrzej Mountbatten Windsor. Nakazano mu także wyprowadzkę z dotychczasowej posiadłości. Wygląda na to, że proces zmiany lokum zaczął się w najlepsze.

Zobacz wideo Brytyjska rodzina królewska na małym i dużym ekranie. Dlaczego przyciąga aż taką uwagę?

Przeprowadzka pozbawionego tytułów księcia Andrzeja trwa w najlepsze

Jak donosi brytyjska prasa, pod aktualną rezydencją Andrzeja Mountbattena Windsora pojawiła się furgonetka przeprowadzkowa. Brat króla Karola III wprowadził się do 30-pokojowej posiadłości w 2004 roku wraz ze swoją żoną Sarah Ferguson. Wcześniej z posiadłości korzystała królowa matka Elżbieta. Gdzie teraz zamieszka pozbawiony tytułów książę? Jak się okazuje, w ciągu najbliższych dwóch tygodni ma ulokować się w jednym z budynków na terenie Sandringham, ale będzie to jedynie okres przejściowy.

Docelowym lokum ma być Marsh Farm w Wolferton, wioski położonej około dwa kilometry od Sandrigham House. Trwają właśnie prace przygotowawcze, aby miejsce było zdatne do zamieszkania. Poprzedni najemca zmarł kilka lat temu i nieruchomość wymagała remontu. Montowane są także odpowiednie zabezpieczenia. Jak donoszą lokalsi, w okolicy widziano samochód firmy ochroniarskiej. W ostatnim czasie rozszerzono także strefę zakazu lotów nad posiadłością i jej okolicami.

Andrzej Mountbatten Windsor chciał wybrać inną posiadłość? Podobno mu odmówiono

Jak podają nieoficjalne źródła, Andrzej Mountbatten Windsor rozważał także pięciopokojowe Wood Farm, gdzie po przejściu na emeryturę mieszkał książę Filip. Podobno zrezygnowano z tego pomysłu ze względu na zbyt bliską odległość od pozostałych członków rodziny. W okolicy znajduje się stajnia i tereny do polowania na bażanty, ale brat króla Karola III musiał obejść się smakiem.