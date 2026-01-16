Pod koniec października ubiegłego roku książę Andrzej został pozbawiony tytułów królewskich i majątku przez swojego brata króla Karola III, który postanowił definitywnie odsunąć go od dworu. Wszystko za sprawą kontrowersji wokół znajomości księcia z nieżyjącym już przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem, który odebrał sobie życie w nowojorskim więzieniu w 2019 roku w oczekiwaniu na proces w sprawie zarzutów handlu ludźmi w celach seksualnych. Kilka miesięcy temu w mediach pojawiły się szokujące doniesienia, że brat brytyjskiego monarchy miał kłamać, kiedy twierdził, że zerwał znajomość z Epsteinem. Król Karol III w obliczu tych doniesień postanowił podjąć radykalne kroki. W konsekwencji od października 2025 roku były książę Yorku funkcjonuje już jako Andrzej Mountbatten Windsor. Nakazano mu także wyprowadzkę z dotychczasowej posiadłości. Wygląda na to, że proces zmiany lokum zaczął się w najlepsze.
Jak donosi brytyjska prasa, pod aktualną rezydencją Andrzeja Mountbattena Windsora pojawiła się furgonetka przeprowadzkowa. Brat króla Karola III wprowadził się do 30-pokojowej posiadłości w 2004 roku wraz ze swoją żoną Sarah Ferguson. Wcześniej z posiadłości korzystała królowa matka Elżbieta. Gdzie teraz zamieszka pozbawiony tytułów książę? Jak się okazuje, w ciągu najbliższych dwóch tygodni ma ulokować się w jednym z budynków na terenie Sandringham, ale będzie to jedynie okres przejściowy.
Docelowym lokum ma być Marsh Farm w Wolferton, wioski położonej około dwa kilometry od Sandrigham House. Trwają właśnie prace przygotowawcze, aby miejsce było zdatne do zamieszkania. Poprzedni najemca zmarł kilka lat temu i nieruchomość wymagała remontu. Montowane są także odpowiednie zabezpieczenia. Jak donoszą lokalsi, w okolicy widziano samochód firmy ochroniarskiej. W ostatnim czasie rozszerzono także strefę zakazu lotów nad posiadłością i jej okolicami.
Jak podają nieoficjalne źródła, Andrzej Mountbatten Windsor rozważał także pięciopokojowe Wood Farm, gdzie po przejściu na emeryturę mieszkał książę Filip. Podobno zrezygnowano z tego pomysłu ze względu na zbyt bliską odległość od pozostałych członków rodziny. W okolicy znajduje się stajnia i tereny do polowania na bażanty, ale brat króla Karola III musiał obejść się smakiem.