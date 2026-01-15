Nie żyje siostra królowej Hiszpanii. Księżna miała 83 lata

"Z głębokim smutkiem grecka rodzina królewska ogłasza, że Jej Królewska Wysokość Księżniczka Irena, ukochana siostra i ciotka, zmarła w czwartek, 15 stycznia 2026 roku, o godz. 11.40 czasu lokalnego w Pałacu Zarzuela w Madrycie, w otoczeniu bliskich. Szczegóły dotyczące konduktu pogrzebowego zostaną podane wkrótce" - przekazała grecka rodzina królewska w oświadczeniu. Księżna Irena z Grecji była siostrą zmarłego greckiego króla Konstantyna i królowej Hiszpanii - Zofii.

Księżna Irena z Grecji nie żyje. Hiszpańska i grecka rodzina królewska w żałobie

"Król Filip VI i królowa Letizia wraz z królową Zofią (starszą siostrą księżniczki Ireny) wyrażają głęboki żal z powodu tej wielkiej straty" - dopisano we wspominanym oświadczeniu, odnosząc się do przedstawicieli hiszpańskiej rodziny królewskiej. Informacje o pogrzebie księżnej Ireny mają zostać przekazane niebawem.

Ostatni raz księżna Irena pokazała się publicznie podczas ślubu siostrzeńca - księcia Nikolaosa z Grecji, w lutym 2025 roku. Jak informowali przedstawiciele rodziny królewskiej, w ostatnim czasie stan zdrowia siostry królowej zaczął się pogarszać. W związku tym, królowa Zofia odwołała wiele ze swoich zobowiązań, by być blisko księżnej. Jak podkreślono, do samego końca miała jej towarzyszyć.

Poddani żegnają księżną Irenę. W komentarzach składają kondolencje rodzinie królewskiej

Pod postem rodziny królewskiej w mediach społecznościowych prędko znalazło się wiele komentarzy internautów. Poddani i obserwatorzy składają kondolencje bliskim księżnej oraz w poruszających słowach ją żegnają. "Cześć i chwała księżnej Irenie. Na zawsze zostanie zapamiętana z szacunkiem", "Szczere kondolencje dla całej rodziny", "Spoczywaj w pokoju!", "Była prawdziwą damą. Miała moralność, wykształcenie, urodę, talent, godność, była blisko ludzi w potrzebie, zawsze skromna. Najserdeczniejsze kondolencje dla jej bliskich", "Niech pamięć o niej będzie wieczna i spoczywa w pokoju" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.

Artykuł aktualizowany