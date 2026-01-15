Nie od dziś wiadomo, że król Karol III zmaga się z problemami zdrowotnymi. Jak twierdzą zagraniczne media, stan brytyjskiego monarchy ma się pogarszać, a książę William prężnie przygotowuje się do objęcia tronu. To ma nie podobać się królowej Camilli, która stopniowo ma tracić wpływy na dworze. W odwrotnej sytuacji jest księżna Kate, która zyskuje, co ma prowadzić do konfliktu pomiędzy paniami. Poznaliśmy kulisy ich napiętej relacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Co Brytyjczycy sądzą o królowej Camilli oraz o zachowaniu Meghan i Harry'ego?

Królowa Camilla i księżna Kate mają trudną relację. Zaskakujące kulisy sprawy

Informatorzy portalu RadarOnline donoszą, że królowa Camilla nie może pogodzić się z tym, że już niedługo jej miejsce zająć może księżna Kate. Król Karol III ma mieć bowiem coraz większe problemy zdrowotne. Księżna Kate nie rozumie pretensji małżonki monarchy. "Postrzega je jako niesprawiedliwe i nieuzasadnione. Nigdy nie miała zamiaru podważać pozycji Karola ani Camilli. Jej priorytetem zawsze była ochrona monarchii i własnych dzieci" - twierdzi źródło serwisu.

Konflikt pomiędzy paniami ma jednak narastać. Królowej Camilli nie podoba się to, że gdyby książę William przejął tron, zostałaby na "łasce" Kate. "Camilla może narzekać, ile chce, ale rzeczywistość jest taka, że Kate w niedługim czasie zostanie królową. Gdy tak się stanie, Kamila będzie de facto zależna od Kate, jeśli chodzi o przywileje i wpływy w Firmie. Trudno będzie jej przełknąć dumę i zaakceptować autorytet Kate, ale właśnie to będzie musiała zrobić" - mówi inny informator amerykańskiego portalu. "Nie ma wątpliwości, że Camilla wpada w panikę na myśl o swojej pozycji w nowym układzie sił, ale zamiast podporządkować się i okazać Kate szacunek, wybrała skrajnie małostkowe i terytorialne zachowanie" - dodaje.

Za każdym razem, gdy przebywają w tym samym miejscu, napięcie jest wyczuwalne. Atmosfera staje się ciężka, a osoby z otoczenia natychmiast wyczuwają niepokój

- twierdzi RadarOnline.

Królową Camillę i księżną Kate miał poróżnić... Andrzej Mountbatten-Windsor

Konflikt pań miał rozpocząć Andrzej Mountbatten-Windsor. "[Kate] przez wiele miesięcy stała murem za Williamem podczas napiętych rozmów i trudnych decyzji, co bardzo ją obciążyło i sprawiło, że nie miała ochoty zajmować się Camillą. Ale konflikt osiągnął taki poziom, że obie nie mogą przebywać razem w jednym pokoju" - przekazało źródło portalu. Problemem była również eksmisja brata króla Karola III z rezydencji Royal Lodge, która znajduje się niedaleko domu Kate i Williama. "W oczach Kamili wygląda to na próbę przejęcia kontroli. Uważa, że wymusili tę decyzję i w praktyce wykluczyli ją z całego procesu" - wyjawił informator serwisu.