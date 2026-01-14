W 2024 roku książę Harry i Meghan Markle za pośrednictwem swojej fundacji Archewell zainicjowali projekt Parents’ Network. Jak podawał Daily Mail, to miało na celu "wspieranie rodziców, którzy stracili dzieci w wyniku samobójstwa spowodowanego szkodliwym wpływem treści internetowych". Teraz para książęca wycofała się z dalszego prowadzenia tego projektu. Program nie został jednak zlikwidowany, tylko przeniesiono go z fundacji Archewell, funkcjonującej dziś pod nazwą Archewell Philanthropies, do organizacji ParentsTogether. Ta organizacja również skupia się na pomocy i wsparciu rodziców.

Książę Harry i Meghan Markle podjęli decyzję

W 2025 roku Harry i Meghan zdecydowali się na partnerstwo między Parents’ Network a ParentsTogether. "Rozwijanie ruchu rodziców i wspieranie go na każdym etapie to droga do prawdziwej zmiany. Dlatego z taką dumą ogłaszamy dziś wieczorem, że Parents’ Network łączy siły z ParentsTogether" - wyznał Harry. Według Daily Mail, Archewell przekazała ParentsTogether finanse na pokrycie pierwszego roku działalności.

Źródło związane z fundacją Meghan Markle i księcia Harry'ego rozwiało wszelkie wątpliwości. "To zgodne z naszym sprawdzonym modelem, w którym inkubujemy inicjatywy, a następnie przekazujemy je niezależnym, zrównoważonym organizacjom - podobnie jak w przypadku Invictus, Travalyst i innych. ParentsTogether przez lata zbudowało oparte na zaufaniu relacje z wieloma z tych rodzin, a ich doświadczenie sprawia, że są idealnym stałym domem dla Parents’ Network. Nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani, widząc te rodziny wspierane i wzmacniane w tak kompetentnych rękach" - przekazano portalowi Daily Mail. Co sądzicie?

Książę Harry o mediach społecznościowych. Wraz z żoną chciał być częścią zmiany

Książę Harry w maju 2025 roku w rozmowie z dziennikarzem BBC wytłumaczył, że razem z żoną chce dopilnować, aby nikt nie tracił życia przez media społecznościowe. "Życie bez mediów społecznościowych jest lepsze. Najłatwiej powiedzieć: trzymajcie dzieci z dala od social mediów. Smutna prawda jest jednak taka, że dzieci, które nie korzystają z mediów społecznościowych, często są w szkole wykluczane, bo nie mogą brać udziału w tych samych rozmowach co rówieśnicy. Jesteśmy po prostu wdzięczni, że nasze dzieci są na razie zbyt małe, by korzystać z mediów społecznościowych" - powiedział wówczas.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.