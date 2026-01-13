Marka Meghan Markle As Ever została uruchomiona w kwietniu ubiegłego roku. Gdy produkty takie jak dżemy, herbaty czy ciasteczka po raz pierwszy trafiły do sprzedaży, wszystko zniknęło z półek w ciągu zaledwie godziny. Markle z czasem zaczęła powiększać asortyment o kolejne produkty, jak m.in. wino czy świece zapachowe. Na początku stycznia wokół jej marki wybuchła jednak afera, gdy ujawniono, jak gigantyczne ilości firmowanych przez nią produktów mają obecnie zalegać w magazynach. Okazuje się, że prawda o As Ever może być nieco bardziej złożona.

Internetowi detektywi wyłapali błąd na stronie marki Meghan Markle

Wszystko zaczęło się od tego, że na portalu Reddit pojawił się wpis od osoby, która wyłapała błąd na stronie marki Meghan Markle. Internauci zauważyli, że As Ever nie ma limitów na liczbę produktów, które jedna osoba może dodać do koszyka podczas zakupów. Dzięki temu udało się ustalić, że firma Markle ma rzekomo na stanie m.in. ponad 130 tys. zestawów dżemów, 30 tys. słoików miodu, niemal 90 tys. świeczek, 110 tys. opakowań herbaty i 80 tys. opakowań posypki kwiatowej.

W komentarzach na Meghan Markle nie zostawiono suchej nitki, a internauci wieścili koniec jej marki, wytykając, że produkty kurzą się w magazynach. Błąd na stronie szybko naprawiono i obecnie jedna osoba może dodać do koszyka maksymalnie 50 sztuk danego produktu (z wyjątkiem wina - tutaj limit wynosi 20 butelek). Przedstawiciele As Ever nie odnieśli się do sytuacji.

Meghan Markle na As Ever zarobiła już miliony?

Nowe światło na sprawę rzucił jednak "The Sun". Jak przekazał informator portalu, wbrew doniesieniom internautów marka As Ever, przynajmniej ze sprzedażą dżemów, radzi sobie znakomicie. Wspomniane 130 tys. zestawów, które były dostępne w magazynach, miały być pozostałością z miliona, który pierwotnie trafił do sprzedaży. - Nie trzeba być geniuszem, żeby policzyć, że sprzedało się 87 proc. - mówi źródło. Mowa tu dokładnie o produkcie o nazwie "Signature Fruit Spread Gift Box", zestawie składającym się z dżemu malinowego, truskawkowego oraz marmolady z pomarańczy. Jego cena to 42 dolary, co oznaczałoby, że fani As Ever kupili od Meghan dżemy przynajmniej o wartości ok. 36 mln dolarów.

Co więcej, informator "The Sun" twierdzi również, że tak gigantyczne zapasy, które As Ever ma w magazynach, są dowodem na to, że Meghan chce rozbudowywać markę. - Biorąc pod uwagę, ile sprzedano po niezwykle udanym okresie świątecznym, można się spodziewać, że będą musieli znacząco zwiększyć zapasy magazynowe, aby sprostać popytowi, gdy produkt trafi do sprzedaży na innych rynkach międzynarodowych - przekazał informator.