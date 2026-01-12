Była kochanka księcia Harry'ego trafiła do aresztu. Zaskakujące doniesienia

Książę Harry miał bogate życie uczuciowe. Syn króla Karola III spotykał się m.in. z Chelsy Davy, Cressidą Bonas oraz Caroline Flack. W 2006 roku romansował ze starszą o 12 lat gwiazdą reality show Catherine Ommanney. Widzowie mogli oglądać ją w formacie "The Real Housewives of D.C.". Jak donoszą media, spotykali się przez kilka miesięcy. Wygląda na to, że była partnerka księcia Harry'ego ma poważne problemy.

Była partnerka księcia Harry'ego opuściła hotel bez zapłaty? "Nie skomentowała sprawy"

Jak informuje mirror.co.uk, 11 stycznia Catherine Ommanney trafiła do aresztu pod zarzutem oszustwa. Była partnerka księcia Harry'ego została zgłoszona na policję przez kierownika hotelu w Hiszpanii. Gwiazda reality show rzekomo opuściła nocleg bez uregulowania rachunku w wysokości ponad 500 euro. Miała zarezerwować pobyt w hotelu kartą bez wystarczających środków. Tabloid podaje, że Catherine Ommanney została zwolniona za kaucją do czasu zakończenia śledztwa. "Wychodziła z celi sądowej w towarzystwie funkcjonariusza Gwardii Cywilnej około godziny 19:00 wczoraj [11 stycznia - przyp.red.], aby udać się na salę sądową na rozprawę za zamkniętymi drzwiami. Nie skomentowała sprawy po wyjściu z aresztu" - czytamy na stronie.

Była partnerka księcia Harry'ego wspomniała ich relację. "Miałam cierpliwość"

Catherine Ommanney chętnie opowiadała w mediach o relacji z księciem Harrym. W wywiadzie dla "The Sun" wspomniała o szczegółach ich pierwszego spotkania. "Było jasne, że był doświadczony, kiedy się poznaliśmy. Miał 21 lat i był bardzo pewny siebie. Świetnie całował i najwyraźniej wiedział, co robi. (...) Harry wiedział, jak traktować kobietę. Był bardzo hojny, bardzo namiętny, uroczy. To absolutny dżentelmen" - powiedziała.

Ommanney chętnie udzielała mu rad. "Myślę, że podobało mu się moje towarzystwo, ponieważ jestem trochę starsza i mądrzejsza, nie jestem jak te 20-latki czy inni ludzie, z którymi się zadawał. Miałam cierpliwość, żeby wysłuchać, co miał do powiedzenia i dać mu kilka życiowych rad. Harry był otoczony młodymi kobietami, które rzucały się na niego i myślę, że szukał czegoś głębszego i bardziej znaczącego z kimś mądrzejszym" - skwitowała.