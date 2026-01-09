Księżna Kate w 2024 roku wycofała się z życia publicznego. Okazało się, że żona księcia Williama zmagała się z chorobą nowotworową, przez co musiała na jakiś czas zrezygnować z pojawiania się na wydarzeniach. Obecnie Middleton jest w remisji. W dniu urodzin, 9 stycznia, opublikowała wyjątkowe nagranie.

Księżna Kate świętuje 44. urodziny. Opublikowała wyjątkowy filmik

Na urodzinowym nagraniu, które możemy zobaczyć na Instagramie Kate i Williama, widzimy księżną, która spaceruje po Berkshire, niedaleko domu w Windsorze. To ostatnia odsłona cyklu filmów: "Matka Natura", a nagranie zatytułowane jest jasno - "Zima". - Nawet w najzimniejszej, najciemniejszej porze roku zima potrafi przynieść nam spokój, cierpliwość i cichą refleksję. Gdzie strumień zwalnia na tyle, byśmy mogli zobaczyć swoje odbicie, aby odkryć najgłębsze części nas samych obok szeptów w pulsie każdej żywej istoty - mówi w materiale księżna Kate. - Zastanawiam się nad tym, jak głęboko jestem wdzięczna za to, że rzeki płyną w nas z łatwością, zmywają lęki, oczyszczają i oczyszczają. Aby pojednać się z naszymi łzami i odkryć, co to znaczy żyć. Być jednością z naturą; cichym nauczycielem i łagodnym głosem, który prowadzi we wspomnieniu, pomagając nam się uleczyć - dodała.

"Seria 'Matka Natura' jest głęboko osobistą, twórczą refleksją na temat tego, jak natura pomogła mi się wyleczyć. Ale jest to również opowieść o sile natury i kreatywności w zbiorowym procesie uzdrawiania. Możemy się wiele nauczyć od matki natury, gdy staramy się budować szczęśliwszy i zdrowszy świat" - przekazała Kate w opisie nagrania.

Urodziny księżnej Kate. Tak uczcili je król Karol III i królowa Camilla

Co roku król Karol III i królowa Camilla nie są wylewni w kwestii urodzinowych życzeń dla księżnej Kate. W 2024 roku napisali prosto: "Życzymy księżnej Kate wszystkiego najlepszego z okazji urodzin", a rok później było podobnie: "Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla księżnej Walii". Tym razem na relacji na Instagramie opublikowali zdjęcie uśmiechniętej Middleton. "Życzymy wszystkiego najlepszego księżnej Walii z okazji urodzin" - przekazano.