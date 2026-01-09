Księżna Kate jest jedną z najbardziej lubianych członkiń brytyjskiej rodziny królewskiej. 9 stycznia żona księcia Wiliama obchodzi 44. urodziny. Wielu z pewnością wyczekiwało hucznych życzeń i życzliwych postów ze strony royalsów. Mogli się jednak przeliczyć. Na instagramowym profilu króla Karola III i królowej Camilli pojawiły się proste i krótkie życzenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Sablewska ocenia stylizacje księżnej Kate

Księżna Kate ma urodziny. Takie życzenia złożyli jej król Karol i królowa Camilla

Na relacji na Instagramie króla Karola i królowej Camilli pojawiły się życzenia dla księżnej Kate. Okazuje się, że królewska para nie wysiliła się, by publicznie się rozpisywać. Opublikowano zdjęcie Middleton, które znajdziecie w naszej galerii, na którym pojawiło się jedno zdanie. "Życzymy wszystkiego najlepszego księżnej Walii z okazji urodzin" - przekazano. Co roku para królewska nie jest wylewna w urodziny księżnej. W 2024 roku napisali: "Życzymy księżnej Kate wszystkiego najlepszego z okazji urodzin", a rok później "Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla księżnej Walii".

W dniu urodzin na profilu księżnej i księcia Walii pojawił się filmik Kate. Refleksyjny materiał nawiązywał do pór roku i tego, jak natura pozwoliła jej na powrót do zdrowia. "Seria 'Matka Natura' jest głęboko osobistą, twórczą refleksją na temat tego, jak natura pomogła mi się wyleczyć. Ale jest to również opowieść o sile natury i kreatywności w zbiorowym procesie uzdrawiania. Możemy się wiele nauczyć od matki natury, gdy staramy się budować szczęśliwszy i zdrowszy świat" - napisała Middleton.

Kolejna rocznica odejścia księcia Harry'ego i Meghan. To w ten dzień robili księżna Kate i książę William

8 stycznia 2020 roku Meghan i Harry ogłosili decyzję o rezygnacji z pełnienia obowiązków członków dworu i plany rozpoczęcia nowego życia poza Wielką Brytanią. Minęło sześć lat od tego wydarzenia. Księżna Kate i książę William w rocznicę tej decyzji nie zdecydowali się na powrót do rodzinnych napięć i wyzbyli się kontrowersji. Pojawili się tego dnia bowiem w londyńskim szpitalu Charing Cross, podkreślając rolę lekarzy, pielęgniarek i wolontariuszy, którzy każdego dnia są gotowi nieść pomoc pacjentom. Na ich Instagramie pojawiło się nagranie z tej wizyty. "Ogromne podziękowania dla personelu NHS i wolontariuszy szpitala Charing Cross oraz całej Wielkiej Brytanii, których niestrudzone wysiłki zmieniają życie każdego dnia" - napisali w poście.