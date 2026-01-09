Księżna Kate jest uznawaną za jedną z najbardziej lubianych członków rodziny królewskiej. Wielbiciele royalsów twierdzą, że idealnie wpasowała się w otoczenie, nie zatracając przy tym swojego charakteru. Na początku stycznia 2026 roku w mediach społecznościowych opublikowano nagranie, które ma świadczyć o tym, że Kate od dziecka była gotowa na "zostanie królową".

Księżna Kate na uroczym nagraniu z dzieciństwa. Fani są zachwyceni

Do wspominanego nagrania dotarła brytyjska agencja SWNS. Przedstawia ono rodzinę Middleton w 1991 roku podczas ślubu wujka Kate - Gary'ego Goldsmitha. Przyszła księżna ma na filmiku dziewięć lat i wraz z siostrą Pippą wcielają się w rolę druhen panny młodej. Siostry mają na sobie jasnoróżowe sukienki oraz wianki na głowach. Internauci prędko porównali przy tym dzieci Kate do niej samej oraz Pippy. Zdaniem użytkowników do mamy podobny jest książę Louis, podczas gdy księżniczka Charlotte to wykapana ciocia.

W komentarzach zwrócono przy tym uwagę na zachowanie młodej księżnej Kate. "Jej piękny uśmiech, naturalna postawa i pełne wdzięku maniery można dostrzec na pierwszy rzut oka", "Już wtedy wiedziała, jak się zachować", "Kate z pewnością urodziła się, by zostać członkinią rodziny królewskiej" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów obserwatorów.

Brytyjski "Vogue" docenił księżną Kate. Takie wyróżnienie otrzymała

Przypomnijmy, że oprócz działalności i usposobienia księżnej Kate internauci doceniają ją również pod kątem modowym. Jak się okazało, postanowili nad tym pochylić się także branżowi dziennikarze, którzy na łamach brytyjskiego wydania magazynu "Vogue" uznali księżną za jedną z najlepiej ubranych osób w 2025 roku. Żona księcia została przy tym wyróżniona w kategorii "Wiecznych Influencerów". "Dyskretne wsparcie księżnej Walii potrafi zmienić losy marki (niektórzy projektanci zdecydowanie wstrzymują oddech przed wiosną, ponieważ to właśnie wtedy księżna Kate przyzna swoje pierwsze rekomendacje)" - napisano w artykule, podkreślając, jak wielki wpływ na świat mody ma księżna Kate.