8 stycznia 2020 roku stało się coś, co na zawsze zapisało się w historii brytyjskiej rodziny królewskiej. Tego dnia Meghan i Harry ogłosili decyzję o rezygnacji z pełnienia obowiązków członków dworu i plany rozpoczęcia nowego życia poza Wielką Brytanią. "Megxit" - bo tak szybko nazwano to wydarzenie - przez kolejne lata nie schodził z pierwszych stron gazet i wywołał prawdziwe trzęsienie ziemi w świecie royalsów.

Książę William wysłał czytelny komunikat w dniu, który wstrząsnął monarchią. U boku księżnej Kate postawił na wsparcie i empatię

W tegoroczną rocznicę wydarzeń sprzed lat książę William i księżna Kate obrali jednak zupełnie inną narrację niż powrót do rodzinnych napięć. Zamiast odnosić się do kontrowersyjnej decyzji Sussexów, skupili się na działalności społecznej i wsparciu brytyjskiej służby zdrowia. Para książęca pojawiła się w londyńskim szpitalu Charing Cross, podkreślając rolę lekarzy, pielęgniarek i wolontariuszy, którzy każdego dnia są gotowi nieść pomoc pacjentom.

Na oficjalnym profilu pary książęcej 8 stycznia na Instagramie opublikowano wpis poświęcony inicjatywie "NHS Charities Together". William i Kate wyrazili wdzięczność pracownikom oraz wolontariuszom szpitala, a także zaznaczyli, że jako wspólni patroni organizacji z dumą obserwują, jak jej działania wspierają zarówno personel medyczny, jak i osoby korzystające z opieki zdrowotnej w całym kraju. "Ogromne podziękowania dla personelu NHS i wolontariuszy szpitala Charing Cross oraz całej Wielkiej Brytanii, których niestrudzone wysiłki zmieniają życie każdego dnia" - czytamy.

Książę William i księżna Kate wsparli pacjentów szpitala. Fani w komentarzach nie kryją ciepłych słów

Pod instagramowym wpisem Williama i Kate bardzo szybko pojawiła się lawina reakcji. Internauci w komentarzach dziękowali parze książęcej za obecność w szpitalu i konsekwentne wsparcie brytyjskiej służby zdrowia, podkreślając, jak ważny jest to gest dla pracowników NHS i pacjentów. Wiele wpisów skupiało się także na samej Kate. "Księżna wygląda absolutnie promiennie. Wspaniale widzieć was oboje wspierających NHS Charities Together i nagłaśniających tak istotną sprawę" - czytamy w jednym z komentarzy.

Nie brakowało też ogólnych słów uznania dla zakochanych. Internauci pisali o "profesjonalizmie w każdej sytuacji" czy tym, jak naturalnie William i Kate łączą prywatną relację z oficjalnymi obowiązkami. "Można zobaczyć, jak są oddani swojej pracy. Są małżeństwem, ale w takich momentach w pełni skupiają się na misji" - zauważył jeden z obserwatorów.

Szczególnie poruszający był komentarz osoby, która tego samego dnia odwiedzała bliskiego na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM). "Jestem dziś w bardzo trudnym stanie psychicznym i emocjonalnym, bo mój tata leży na OIOM-ie. To tak, jakbyście byli tam dziś razem ze mną" - możemy przeczytać w jednym z pozostawionych komentarzy.