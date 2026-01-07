Zgodnie z informacjami przekazanymi przez zagraniczne media, książę Harry staje się coraz bardziej optymistyczny co do możliwości zakończenia długotrwałej separacji jego dzieci od rodziny królewskiej. Według najnowszych doniesień, dzień, w którym król Karol III w końcu spotka się ze swoimi wnukami, czyli Archiem i Lilibet, zbliża się wielkimi krokami.

Książę Harry ma nadzieję, że król Karol III w końcu spotka się z jego dziećmi. Miała paść propozycja

Po latach napiętych relacji i przeszkód logistycznych, ostatnie wydarzenia związane z kwestią ochrony oraz nadchodzące podróże dyplomatyczne budzą nową nadzieję, że król Karol III wkrótce będzie mógł spędzić czas z wnukami - księciem Archiem i księżniczką Lilibet. W centrum problemu stoi jednak kwestia ochrony. Od momentu, gdy książę Harry zrezygnował z pełnienia królewskich obowiązków w 2020 roku i przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych z Meghan Markle, wielokrotnie podkreślał, że usunięcie jego automatycznej ochrony zbrojnej w Wielkiej Brytanii sprawia, że podróże do kraju są niebezpieczne dla jego rodziny. Twierdził, że bez oficjalnej ochrony, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego publiczny profil i przeszłe zagrożenia, nie jest gotów ryzykować podróży do Wielkiej Brytanii z dziećmi.

To może jednak ulec zmianie. Jak przekazało hiszpańskie czasopismo "Marca", książę Harry ma odzyskać ochronę zbrojną podczas pobytu w Wielkiej Brytanii, co mogłoby zasadniczo zmienić jego możliwość podróżowania z Archiem i Lilibet. Przywrócenie ochrony zbrojnej jest uznawane za kluczowy warunek, jeśli chodzi o jakiekolwiek spotkanie z jego dziećmi i ich dziadkiem. Dziennik hiszpański dodał, że wraz z postępami w kwestii ochrony, książę Harry ma również namawiać do spotkania na amerykańskiej ziemi. Z uwagi na to, że król Karol planuje wizytę państwową w Stanach Zjednoczonych w nadchodzących latach, książę Harry podobno zachęcał ojca, by rozszerzył swoją podróż o Kalifornię, by zobaczyć swoje wnuki w ich domu.

Książę Harry dąży do odbudowy więzi pomiędzy jego dziećmi a królem Karolem III

Ostatni raz król Karol III widział Archiego i Lilibet osobiście podczas obchodów Złotego Jubileuszu w czerwcu 2022 roku, kiedy rodzina na krótko powróciła do Wielkiej Brytanii. Od tego czasu relacje monarchy z jego najmłodszymi wnukami ograniczały się do zdjęć, bez żadnych kolejnych spotkań. Źródła bliskie sprawie sugerują, że książę Harry uważa za istotne, by zbliżyć się do ojca ze względu na wiek i zdrowie króla. To skłania go do pilniejszego działania w kwestii umożliwienia dzieciom nawiązania prawdziwej relacji z dziadkiem, póki czas i okoliczności na to pozwalają. Mimo to, na tę chwilę nie ma oficjalnego potwierdzenia, że spotkanie zostało zaplanowane.