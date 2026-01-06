Książę George, najstarszy syn księcia Williama i księżnej Kate, coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność w życiu publicznym rodziny królewskiej. Rodzice dbają o to, by 12-latek stopniowo uczył się zasad, które w przyszłości będą dla niego naturalne. Jednocześnie opinię publiczną niezmiennie ciekawi, jacy członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej są poza oficjalnymi obowiązkami i pałacowym protokołem. Niedawne zachowanie syna książęcej pary zaskoczyło jedną z uczestniczek spotkania.

Książę George poza pałacem. Tak zachowuje się prywatnie syn księcia Williama i księżnej Kate

Z informacji ujawnionych w "The Times" z okazji 44. urodzin księżnej Kate wynika, że książę George chętnie angażuje się w zwykłe, domowe obowiązki. Ponadto, podczas jednego ze spotkań z członkiniami lokalnego koła Women's Institute w Sunningdale w Ascot, Sally Pellow opowiedziała o nieoczekiwanym, prywatnym spotkaniu z młodym księciem i jego babcią, Carole Middleton. - Przyszłam odebrać próbki tapet, a książę George wszedł tam z babcią, Carole Middleton. Był elegancko ubrany i siedział przy biurku, podjadając kawałki pomarańczy - wspominała. Członkinie organizacji podkreślały, że książę George wyróżnia się dojrzałością i opanowaniem podczas oficjalnych wydarzeń.

Sam książę William z przymrużeniem oka zaznaczał, że choć syn doskonale odnajduje się wśród ludzi, w domowym zaciszu bywa zupełnie innym dzieckiem. Dużą rolę w wychowaniu wnuków odgrywają także rodzice Kate - Carole i Michael Middletonowie - szczególnie wtedy, gdy książęca para wyjeżdża za granicę. Na co dzień w opiece nad dziećmi księcia i księżnej Walii pomaga także królewska niania - Maria Teresa Turrion Borrallo.

Książę George zaskakuje podczas publicznych wystąpień. Wyróżnia się na tle rodzeństwa

Dzieci księcia i księżnej Walii coraz częściej pojawiają się publicznie i wykazują się samodzielnością. Podczas świąt Bożego Narodzenia w Sandringham George, Charlotte i Louis zyskali sympatię zgromadzonych, podchodząc do ludzi, uśmiechając się i witając z nimi. Według relacji jednego z informatorów "HELLO!", to właśnie George zwracał uwagę spokojem i dojrzałością. Przed świętami młody książę brał również udział w przygotowywaniu świątecznego obiadu w schronisku dla osób w kryzysie bezdomności The Passage - organizacji szczególnie bliskiej jego ojcu. W listopadzie towarzyszył też księżnej Kate podczas Festiwalu Pamięci w Royal Albert Hall w Londynie, gdzie uczestniczył w uroczystościach poświęconych weteranom. CZYTAJ TEŻ: Książę Louis nie mógł się powstrzymać. Wyrwał ojcu z rąk gigantyczną pralinę.