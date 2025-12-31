Książę William i księżna Kate dotąd to ukrywali. Teraz dzielą się radością

Książę William i księżna Kate mieli rok pełen pracy, ważnych i trudnych momentów, a także chwil wartych celebrowania. Na oficjalnym Instagramie pary możemy znaleźć post łączący kluczowe wydarzenia w 2025 roku. Po komentarzach użytkowników z całego świata widać, że doceniono otwartość książęcego duetu. Przekonajcie się sami.

REKLAMA

Zobacz wideo Duda ukłonił się przed księciem Williamem

Książę William i księżna Kate wyróżnili te wydarzenia. "Uwielbiam te zdjęcia"

Znana para postanowiła krótko opisać każdy miesiąc w 2025 roku. W styczniu książę William i księżna Kate upamiętnili Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W lutym z kolei księżna Kate odwiedziła oddział dla matek z niemowlętami prowadzony przez organizację Action for Children w więzieniu HMP Styal. Jakie wydarzenia ponadto wyróżnili? Pokazali fotografie z parady z okazji Dnia Świętego Patryka oraz odwiedziny na szkockich wyspach Mull i Iona. Szczególnie komentowany jest kadr ze spotkania z weteranami, do którego doszło z okazji 80. rocznicy Dnia Zwycięstwa w Europie. Na fotografii widać nie tylko księcia Williama, ale i jego syna, księcia George'a.

Co widzimy w kolejnych kadrach? Wspomnienie z uroczystości Trooping the Colour, wręczenie nagrody podczas Wimbledonu 2025, śmigłowiec Marine One, spotkanie z prezydentem Estonii, siatkarskie zmagania księcia Williama oraz wiele innych istotnych chwil. Obserwatorzy książęcej pary nie kryją entuzjazmu w komentarzach. "Uwielbiam te zdjęcia! Szczególnie naszej księżnej Walii z lornetką i księcia George'a z weteranem", "Kochamy ten typ postów", "Mam nadzieję, że wszyscy będziecie mieli wspaniały początek 2026 roku" - czytamy pod postem na Instagramie.

Książę William i księżna Kate zgromadzili fortunę. Tyle wpływa na ich konto

W tej publikacji wspominaliśmy o tym, jak wygląda sytuacja finansowa syna króla Karola III. Nie jest tajemnicą, że nie posiada on tradycyjnego dochodu. Księstwo Kornwalii opublikowało Zintegrowane Sprawozdanie Roczne za okres 2024-2025. Zgodnie z doniesieniami zagranicznych portali książę William i księżna Kate pobrali aż 30,9 milionów dolarów na wydatki własne, utrzymanie rodziny oraz koszty związane z pełnionymi przez siebie funkcjami.