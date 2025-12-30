W ostatnim czasie w mediach znów jest głośno o księciu Harrym i Meghan Markle. Pod koniec grudnia szerokim echem odbiła się informacja o rezygnacji Meredith Maines, która pracowała dla Sussexów jako ekspertka ds. komunikacji zaledwie przez 10 miesięcy. 29 grudnia portal People przekazał z kolei, że po latach pracy z fundacji Archewell odchodzi James Holt, wieloletni doradca Harry'ego i Meghan. Jak wynika z oświadczenia opublikowanego przez People, decyzja Holta podyktowana jest wyprowadzką ze Stanów Zjednoczonych.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak wspomina ten moment?

James Holt kończy współpracę z księciem Harrym i Meghan Markle. Tak ją podsumował

James Holt w swoim oświadczeniu zaznaczył, że niezwykle ceni lata, które spędził, współpracując blisko z księciem Harrym i jego żoną. "Od chwili, gdy poznałem Meghan, zobaczyłem bratnią duszę - kogoś, kto odnajduje radość nawet w trudnych chwilach i łączy się z ludźmi w autentyczny sposób, niezależnie od okoliczności" - przekazał. "Po pięciu wspaniałych latach w Los Angeles nadszedł czas, aby moja rodzina wróciła do Londynu. Gdy w nadchodzących miesiącach będę przekazywał pałeczkę członkom zespołu Archewell Philanthropies, zrobię to z ogromną dumą" - dodał Holt. "Będę bardzo tęsknić za moimi współpracownikami i pozostaję wdzięczny Harry'emu i Meghan za wszystko, co zrobili - dla mnie i pozostałych ludzi, których wsparliśmy" - podsumował.

Do informacji o odejściu Jamesa Holta odnieśli się przedstawiciele księcia Harry'ego i Meghan Markle. W oświadczeniu nadesłanym People przekazali, że bardzo cenili jego pracę. Podkreślono również, że Holt jak na razie nie odcina się całkowicie od pracy w fundacji Sussexów. "Jesteśmy dumni, że nadal będzie dla nas koordynował różne zagraniczne misje humanitarne w ramach Archewell Philanthropies w 2026 roku".

James Holt był od lat związany z Sussexami

James Holt był jedną z najdłużej współpracujących z Sussexami osób. Został doradcą księcia Harry'ego jeszcze w Wielkiej Brytanii, a następnie w 2020 roku podjął decyzję o wyprowadzce do Stanów Zjednoczonych, gdy Harry i Meghan zrezygnowali z pełnienia oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej. "Od mojego pierwszego projektu z księciem Harrym osiem lat temu, mającego na celu poprawę wsparcia zdrowia psychicznego dla żołnierzy brytyjskich sił zbrojnych, po naszą niedawną pracę na rzecz pomocy rannym dzieciom w Gazie - niezmiennie motywował mnie do myślenia szerzej o tym, jak możemy realnie coś zmienić" - przekazał Holt o księciu Harrym.