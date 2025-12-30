W brytyjskich mediach pojawiła się informacja o nowych ustaleniach rodziny królewskiej. Mowa o zmianach w zakresie uprawnień, które są przekazywane przez króla Karola III. Już wkrótce, bo wiosną 2026 roku książę William wraz z księżną Kate otrzymają wyjątkowe kompetencje, uznawane za jedne z najbardziej prestiżowych w strukturach monarchii. Obejmą one możliwość przyznawania tzw. Royal Warrants, czyli oficjalnych wyróżnień dla wybranych firm i dostawców usług.

REKLAMA

Zobacz wideo My w Polsce w święta oglądamy "Kevina", a gwiazdy "Co. Za. Radość"?

Książę William i księżna Kate otrzymali nowe role. To wywołało fale spekulacji

Książę William i księżna Kate otrzymają nowe role. Oznacza to, że będą mogli wyróżnić firmy i osoby, które przez ostatnie pięć lat zajmowały się dostarczaniem usług i produktów dla rodziny królewskiej. W ten sposób odznaczeni tym wyróżnieniem będą mogli umieszczać królewski herb na opakowaniach i reklamach. Nie da się ukryć, że jest to traktowane jako duży prestiż i potwierdzenie jakości przez royalsów. Dotychczas prerogatywa należała do króla Karola III i królowej Camillii. Wkrótce jednak to syn monarchy i jego ukochana dostąpią tego zaszczytu. Jak potwierdzili królewscy eksperci, osoby i firmy z tym certyfikatem mają szasnę na zdobycie ogromnej popularności i zwiększenie swoich zysków. Wśród wyróżnionych firm znalazły się dotychczas między innymi słynna marka napojów gazowanych i znana marka kosmetyczna.

Książę William i księżna Kate mają różne świąteczne tradycje. To jedna z nich

Według zagranicznych mediów, święta w rodzinie królewskiej nie mogą obyć się bez gier planszowych. W tym okresie dzieci księcia Williama i księżnej Kate mają więcej swobody niż na co dzień. Jest to ich swego rodzaju tradycja. Książę William wspomniał o niej w jednym z wywiadów, zdradzając nieco szczegółów. "Uwielbiamy Monopoly, to naprawdę fajna gra. I Risk, też jest świetny. Rozgrywka potrafi trwać godzinami i przeważnie wszyscy się denerwują, bo przegrywają" - zażartował w rozmowie z Barrym Alstonem dla rozgłośni radiowej Royal Marsden. ZOBACZ TEŻ: Sąsiedzi biadolą na księżną Kate i księcia Williama. Zrobiło się nieprzyjemnie