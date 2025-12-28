W 2025 roku książę William i księżna Kate zdecydowali się na wielką zmianę w życiu. Para opuściła dotychczasową posiadłość Adelaide Cottage i przeniosła się do nowej rezydencji położonej w parku Windsor - Forest Lodge. To właśnie tu książę i księżna Walii wraz z dziećmi: 12-letnim Georg'em, 10-letnią Charlotte i siedmioletnim Louisem chcą zbudować swój "dom na zawsze", gdzie mają mieszkać także po objęciu korony. Nowa rezydencja składa się z ośmiu sypialni, sześciu łazienek i przestrzennego holu, który prowadzi do dużego salonu. Liczący ponad 60 ha teren został otoczony specjalnym kordonem bezpieczeństwa, co nie do końca spodobało się nowym sąsiadom pary.

Książę William i księżna Kate zamieszkali w nowej posiadłości. Podpadli sąsiadom

Teren wokół nowej posiadłości księcia Williama i księżnej Kate na podstawie ustawy o poważnej przestępczości zorganizowanej i policji (SOCPA) z 2005 roku został objęty ochroną. Wpłynęło to na życie okolicznych mieszkańców, którzy nagle zostali zmuszeni do zmiany swoich przyzwyczajeń. Wokół rezydencji zainstalowano kamery monitoringu i posadzono drzewa, które mają zapewnić rodzinie maksimum prywatności. Pojawiły się także znaki z "zakazem wstępu". Na tym nie koniec, bo brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wyznaczyło ok. 150 akrów wokół posiadłości, gdzie wstęp mają tylko upoważnione do tego osoby, co ma zapewnić książęcej parze i ich dzieciom bezpieczeństwo.

Pod koniec września weszło w życie rozporządzenie wprowadzone przez ministra bezpieczeństwa Dana Jarvisa, które daje policji prawo natychmiastowego aresztowania osoby, jeśli znajdzie się w "zakazanej strefie". Restrykcje objęły także pobliski parking i Cranbourne Gate. Lokalsi są bardzo niezadowoleni z tych zmian. Osoby, które mieszkały w okolicy, za opłatę 110 funtów rocznie mogły wcześniej swobodnie korzystać z parku, ale teraz jest to niemożliwe, co znacząco wpłynęło na ich codzienne nawyki.

Sąsiedzi księżnej Kate i księcia Williama są niezadowoleni. Mówią o nadmiernym kordonie bezpieczeństwa

Sąsiedzi księcia Williama i księżnej Kate krytykują nadmierny kordon bezpieczeństwa, jaki stworzono wokół posiadłości. W rozmowie z portalem The Mail on Sunday podkreślili, że są załamani wpływem, jaki na ich życie wywarła bariera otaczająca nowy dom książęcej pary. "Mieszkamy tutaj od 20 lat i było cudownie. Rozumiemy, że potrzebują prywatności, ale to wielka szkoda. Jesteśmy absolutnie załamani" - podkreślił w rozmowie z portalem jeden z lokalsów, który uważa, że zastosowano nadmierne środki bezpieczeństwa. "Przyzwoicie byłoby z ich strony, jeśli podarowaliby butelkę wina w ramach przeprosin" - dodała kolejna osoba mieszkająca w okolicy. Z kolei w rozmowie z "The Sun" jedna z mieszkanek wspomniała o konieczności zmiany codziennych przyzwyczajeń. "Wielu z nas spaceruje tutaj z psami od 20 lat, więc usłyszeć, że już nie możemy tego robić, to jak policzek w twarz. Co roku płacimy na utrzymanie parku, ale nie będziemy już mogli korzystać z jego części. Teraz będę musiała wsiąść do samochodu i pojechać dalej, żeby wyprowadzić psa na spacer" - podkreśliła.