Tegoroczne Boże Narodzenie w rodzinie królewskiej miało wyjątkowo symboliczny charakter. Książę William i księżna Kate pojawili się publicznie wraz z dziećmi - George’em, Charlotte i Louisem - podczas tradycyjnego nabożeństwa bożonarodzeniowego w Sandringham. Towarzyszyli im król Karol III, królowa Camilla oraz pozostali członkowie rodziny królewskiej, którzy od lat spędzają święta właśnie w tej posiadłości w Norfolk.

George, Charlotte i Louis przyciągnęli uwagę w święta. Dzieci księcia Williama i księżnej Kate pojawiły się publicznie u boku rodziców

Spacer do kościoła św. Marii Magdaleny to jeden z nielicznych momentów w roku, gdy royalsi spotykają się bezpośrednio z mieszkańcami i turystami. Po nabożeństwie zatrzymali się, by przywitać zgromadzonych, co, mimo chłodnej pogody, przyciągnęło wielu obserwatorów. Stylizacje rodziny były stonowane i klasyczne. Kate pojawiła się w eleganckim zielonym płaszczu uzupełnionym zimowymi dodatkami. William wybrał granatowy, a przy tym klasyczny garnitury. George i Louis pojawili się w podobnych stylizacjach, co ich ojciec, natomiast Charlotte miała na sobie granatową sukienkę. Po nabożeństwie bożonarodzeniowym rodzina wróciła do Sandringham House na tradycyjny obiad, a popołudnie zakończyło się wspólnym oglądaniem przemówienia monarchy i świąteczną herbatą.

Księżna Kate wraca do nowej rzeczywistości po chorobie. Poprzedni rok był dla niej wyjątkowo trudny

Choć udział księżnej Kate w tym wydarzeniu jest niemal stałym elementem od 2011 roku, jej tegoroczna obecność miała szczególną wagę. Po trudnym 2024 roku, który upłynął pod znakiem leczenia onkologicznego, jej powrót do regularnych wystąpień publicznych był uważnie obserwowany. W styczniu 2025 roku księżna poinformowała, że choroba jest w remisji. Wcześniej o własnej diagnozie mówił również król Karol III, a William określił minione miesiące jako "najtrudniejszy rok w życiu". Jak podkreślają osoby z otoczenia rodziny królewskiej, doświadczenia zdrowotne wpłynęły na zmianę priorytetów. "Choroby zagrażające życiu skłaniają do ponownego przemyślenia tego, co jest naprawdę ważne" - przyznało "People" źródło bliskie dworowi, dodając, że Kate i William od zawsze jasno podkreślali, że rodzina jest dla nich najważniejsza.