Andrzej Mountbatten-Windsor w tarapatach. Wyciekło oficjalne żądanie FBI

Andrzej Mountbatten-Windsor niedawno zrzekł się królewskich tytułów. Młodszy brat króla Karola III był bowiem oskarżany o molestowanie seksualne. Coraz częściej jego nazwisko wypływa także w kontekście afery z udziałem Jeffreya Epsteina. Jak informuje Daily Mail, ostatnio FBI oficjalnie wezwało rząd Wielkiej Brytanii, aby "zmusił" byłego księcia do złożenia zeznań we wspomnianej sprawie.
Od kilku lat nie milkną echa afery Jeffreya Epsteina. W skandal zamieszanych jest wiele znanych nazwisk. Jedną z najczęściej przewijających się w tym kontekście osób jest Andrzej Mountbatten-Windsor. Według informacji podanych przez Daily Mail ostatnio wypłynęły dokumenty, z których wynika, że FBI oficjalnie zwróciło się do brytyjskiego rządu o pomoc w zorganizowaniu przesłuchania byłego księcia Yorku. Z przedstawionego dokumentu, datowanego na 3 kwietnia 2020 roku możemy się ponadto dowiedzieć, iż "istnieją dowody na to, że ulubiony syn królowej Elżbiety dopuścił się zachowań seksualnych z udziałem jednej z ofiar Epsteina".
"Władze USA zwracają się do władz brytyjskich o przeprowadzenie przymusowego przesłuchania świadka pod przysięgą" (gdyby Andrzej odmówił dobrowolnego przesłuchania) - głosi oficjalne pismo. Dzięki ujawnieniu dokumentu poznaliśmy też inne szokujące szczegóły powiązań księcia Andrzeja z Jeffreyem Epsteinem. "Dotychczasowe śledztwo wykazało, że Andrzej mógł być świadkiem i/lub uczestnikiem pewnych wydarzeń istotnych dla toczącego się śledztwa" - czytamy w dokumencie. Według zeznań jednej z ofiar młodszy brat króla Karola III "był obecny podczas niektórych interakcji z Epsteinem i Maxwell". Władze podkreśliły jednak, że Andrzej miałby być przesłuchiwany w charakterze świadka, a nie podejrzanego. Zaznaczono natomiast, że gdyby zdecydował się on na fałszowanie zeznań, jego status może ulec zmianie. ZOBACZ TEŻ: Ujawniono dokumenty w sprawie Epsteina. Na zdjęciach Jackson, Jagger i Andrzej Mountbatten-Windsor
Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).
