Andrzej Mountbatten-Windsor w tarapatach. Wyciekło oficjalne żądanie FBI

Andrzej Mountbatten-Windsor niedawno zrzekł się królewskich tytułów. Młodszy brat króla Karola III był bowiem oskarżany o molestowanie seksualne. Coraz częściej jego nazwisko wypływa także w kontekście afery z udziałem Jeffreya Epsteina. Jak informuje Daily Mail, ostatnio FBI oficjalnie wezwało rząd Wielkiej Brytanii, aby "zmusił" byłego księcia do złożenia zeznań we wspomnianej sprawie.

Andrzej Mountbatten-Windsor w końcu złoży zeznania w związku z aferą Epsteina?

Od kilku lat nie milkną echa afery Jeffreya Epsteina. W skandal zamieszanych jest wiele znanych nazwisk. Jedną z najczęściej przewijających się w tym kontekście osób jest Andrzej Mountbatten-Windsor. Według informacji podanych przez Daily Mail ostatnio wypłynęły dokumenty, z których wynika, że FBI oficjalnie zwróciło się do brytyjskiego rządu o pomoc w zorganizowaniu przesłuchania byłego księcia Yorku. Z przedstawionego dokumentu, datowanego na 3 kwietnia 2020 roku możemy się ponadto dowiedzieć, iż "istnieją dowody na to, że ulubiony syn królowej Elżbiety dopuścił się zachowań seksualnych z udziałem jednej z ofiar Epsteina".

Andrzej Mountbatten-Windsor na celowniku FBI. W tle "przymusowe przesłuchanie"

"Władze USA zwracają się do władz brytyjskich o przeprowadzenie przymusowego przesłuchania świadka pod przysięgą" (gdyby Andrzej odmówił dobrowolnego przesłuchania) - głosi oficjalne pismo. Dzięki ujawnieniu dokumentu poznaliśmy też inne szokujące szczegóły powiązań księcia Andrzeja z Jeffreyem Epsteinem. "Dotychczasowe śledztwo wykazało, że Andrzej mógł być świadkiem i/lub uczestnikiem pewnych wydarzeń istotnych dla toczącego się śledztwa" - czytamy w dokumencie. Według zeznań jednej z ofiar młodszy brat króla Karola III "był obecny podczas niektórych interakcji z Epsteinem i Maxwell". Władze podkreśliły jednak, że Andrzej miałby być przesłuchiwany w charakterze świadka, a nie podejrzanego. Zaznaczono natomiast, że gdyby zdecydował się on na fałszowanie zeznań, jego status może ulec zmianie. ZOBACZ TEŻ: Ujawniono dokumenty w sprawie Epsteina. Na zdjęciach Jackson, Jagger i Andrzej Mountbatten-Windsor

