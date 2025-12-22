To był niezapomniany wieczór dla książęcej pary. Książę William i księżna Kate pojawili się na dorocznym wydarzeniu Royal Variety Show. Galę wyemitowała brytyjska stacja ITV w niedzielę, 21 grudnia, chociaż całość zarejestrowano w listopadzie. Synowa króla Karola III postawiła tego dnia na olśniewającą kreację.

REKLAMA

Zobacz wideo Zapytaliśmy Brytyjczyków, jak oceniają rojalsów

Księżna Kate zachwyciła stylizacją. Dobrała szpilki od Blahnika i diamenty od Cartiera

Księżna Kate zachwyciła zgromadzonych w Royal Albert Hall, gdy pojawiła się na miejscu w ciemnozielonej, aksamitnej sukni. Do świątecznej kreacji dobrała szpilki od Manolo Blahnika i diamentowe dodatki od Cartiera. Książę William także zaprezentował nienaganną elegancję tego wieczoru. Przyszły monarcha miał na sobie smokingową marynarkę, z doskonale skrojonymi spodniami, do których dobrał śnieżnobiałą koszulę z dużą, czarną muchą. Kamery uchwyciły Williama na samym początku gali, gdy razem ze zgromadzonymi śpiewał hymn narodowy.

Gwiazdy wystąpiły przed royalsami. Nie brakowało wielkich wzruszeń

Dla zgromadzonej w Royal Albert Hall publiczności i obecnych na miejscu royalsów przygotowano wiele atrakcji. Nie zabrakło muzycznych gwiazd, które wystąpiły przed członkami rodziny królewskiej. Jessie J wykonała bardzo osobisty utwór, zatytułowany "I'll Never Know Why". To pełen emocji hołd dla ochroniarza i bliskiego przyjaciela piosenkarki, który lata temu popełnił samobójstwo. Występ Jessie J bardzo poruszył publiczność, która nie kryła łez. Tuż po występie księżna Kate przytuliła się do Jessie J okazując jej współczucie. To dla niektórych mogło być zaskakujące, ponieważ zgodnie z tradycją, nie wolno dotykać członków rodziny królewskiej.

Z kolei Stephen Fry na scenie wcielił się w rolę Lady Bracknell z wystawianej na West Endzie głośnej sztuki Oscara Wilde'a "Bądźmy poważni na serio". Na scenie świętowano także 40-lecie musicalu "Les Miserables". W jubileuszowym występie wzięło udział aż 400 wykonawców. Zgodnie z tradycją pojawił się także zwycięzca ostatniej brytyjskiej edycji "Mam talent!", iluzjonista Harry Moulding. Nie zabrakło także popularnego irlandzkiego boysbandu Westlife.