Książę William w przyszłości zostanie królem Wielkiej Brytanii. Następca tronu i jego żona cieszą się ogromną sympatią, podobnie jak w przeszłości matka księcia - księżna Diana. Z okazji nadchodzącego Bożego Narodzenia książę Walii opublikował archiwalne zdjęcie ze swoją rodzicielką. Fotografia rozczuliła internautów.

Książę William na archiwalnym zdjęciu z matką. Kultywuje z synem rodzinną tradycję

Święta Bożego Narodzenia to czas, który większość z nas spędza w rodzinnym gronie. Warto wykorzystać wspólny czas, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym. Na taki krok zdecydował się książę William, który razem z najstarszym synem postanowił wspomóc osoby w kryzysie bezdomności. Książę Walii wraz z pierworodnym odwiedzili jadłodajnię serwującą posiłki potrzebujących. Tę wyjątkową chwilę uwiecznili na fotografii, pozując z szefową kuchni. Okazało się, że nie była to pierwsza wizyta następcy tronu w tym miejscu. Ponad trzy dekady temu odwiedził jadłodajnię ze swoją matką. Wówczas również zrobili sobie zdjęcie z kuchennym personelem. Książę William podzielił się oboma kadrami w mediach społecznościowych.

Boże Narodzenie w The Passage, 32 lata różnicy. Grudzień 1993: Diana, księżna Walii, książę William i szefowie kuchni Passage. Grudzień 2025: książę William, książę George i szefowa kuchni Claudette

- czytamy w opisie zdjęć. Na Instagramie opublikowano także wpisy do księgi pamięciowej, które złożyli wówczas Diana i William, a teraz także George.

Internauci zachwyceni gestem księcia Williama. "Będziesz wspaniałym królem"

Inicjatywa księcia Williama zachwyciła internautów. Pod kadrami pojawiło się mnóstwo życzliwych komentarzy. "Nie mam wątpliwości, że jest z was dumna", "Cudownie na to patrzeć" ,"Co za uroczy gest", "Ona żyje w tobie i we wszystkim, co robisz", "George wyrasta na takiego miłego młodzieńca! Babcia Diana byłaby taka dumna", "Będziesz wspaniałym królem" - twierdzili komentujący. ZOBACZ TEŻ: Książę William i księżna Kate opublikowali świąteczną kartkę. Nie do wiary, jakie wybrali zdjęcie. Spójrzcie na tło