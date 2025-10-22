Od jakiegoś czasu sytuacja w brytyjskiej rodzinie królewskiej jest dość napięta. Wszystko za sprawą księcia Andrzeja, który ostatnio budzi ogromne medialne zainteresowanie w związku z kolejnymi aferami. Do tego może zostać pierwszym członkiem rodziny królewskiej od ponad 20 lat, który zostanie objęty formalnym dochodzeniem karnym. Sprawa nie rozwija się ciekawie dla brata króla Karola III. Z kolei była żona księcia Andrzeja - Sarah Ferguson stara się za wszelką cenę odwrócić od byłego małżonka, by ten nie pociągnął jej w dół chociażby finansowo. (Więcej na ten temat przeczytacie tutaj). Teraz przyszła pora na kolejny krok. Tym razem chodzi o tytuł książęcy.

Sarah Ferguson podjęła zaskakującą decyzję. Zmieniła nazwę w mediach społecznościowych

W ostatnich dniach książę Andrzej jest na językach niemalże wszystkich, a co za tym idzie rodzina królewska nie może przejść wobec tego obojętnie. Rozpoczął się bowiem proces redefiniowania roli księcia Andrzeja poprzez m.in. odbieranie mu przywilejów czy zwalniania z funkcji, które pełnił. Kolejnym krokiem było odebranie mu książęcych tytułów. I tak też się stało. Jego tytuły zniknęły z oficjalnej strony internetowej monarchii, a na ich miejsce wpisano tytuł "książę Yorku", którym posługiwał się wcześniej.

Skoro księciu Andrzejowi odebrano tytuły, nic więc dziwnego, że w ślad za nim poszła jego była żona. Sarah Ferguson zmieniła swoje nazwy w mediach społecznościowych, co jeszcze bardziej potwierdza, że odcina się od dawnego małżonka. Na platformie x zamiast "@SarahTheDuchess" pojawiło się "@sarahMFergie15". Z kolei na Instagramie została zachowana dawna nazwa "@SarahFerguson15". Na tym jednak nie koniec, bo jak podaje portal People, od teraz była żona księcia Andrzeja będzie posługiwać się własnym imieniem i nazwiskiem we wszystkich sferach życia publicznego. Myślicie, że to dobra decyzja? Dajcie znać w naszej sondzie.

Czara goryczy się przelała. Sarah Ferguson nie wspiera już księcia Andrzeja

19 października brytyjska policja przekazała informację, że rozpoczyna proces weryfikacji informacji na temat księcia Andrzeja, który może być zamieszany w aferę Jeffreya Epsteina. Wygląda na to, że sprawa jest na tyle poważna, że nawet była żona księcia Andrzeja postanowiła wycofać swoje wsparcie. Przypominamy, że jak do tej pory Sarah Ferguson pozostawała w dobrych relacjach z byłym małżonkiem. Choć para się rozwiodła w 1996 roku, to rozstała się polubownie. Razem też angażowali się w opiekę i wychowanie córek księżniczki Beatrycze i księżniczki Eugenie. Gdy w 2019 roku książę Andrzej zaczął wycofywać się z życia publicznego przez skandal z Jeffreyem Epsteinem, wówczas mógł liczyć na wsparcie byłej żony. Teraz jednak, jak wynika z medialnych doniesień, sytuacja uległa diametralnej zmianie.

