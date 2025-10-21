Kelly McKee Zajfen, założycielka fundacji Alliance of Moms wspierającej młode matki, w 2022 roku przeżyła ogromną tragedię. Jej syn George zmarł w wyniku zakażenia koronawirusem i wirusowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Aby uczcić pamięć chłopca, McKee Zajfen zorganizowała turniej tenisowy jego imienia, który odbył się 18 października w Los Angeles Tennis Club. Na wydarzeniu zjawili się m.in. książę Harry i Meghan Markle, która z Kelly McKee Zajfen zna się od wielu lat. Na nagraniu, które trafiło do sieci, widać, że Meghan nie dała rady powstrzymać emocji.

Meghan Markle wsparła przyjaciółkę. Nagranie z wydarzenia trafiło do sieci

O wzięciu udziału w wydarzeniu Meghan Markle informowała w mediach społecznościowych. Żona księcia Harry'ego opublikowała zdjęcie, na którym pozuje z Kelly McKee Zajfen i jej córką. "Dumnie wspieram turniej tenisowy im. George'a Zajfena" - czytamy w opisie. Meghan pojawiła się na gali charytatywnej w białej sukience bez rękawów, do której dobrała sandałki na obcasie. Do mediów społecznościowych trafiło nagranie z wydarzenia, na którym widać, jak Meghan słucha przemowy poświęconej zmarłemu synowi przyjaciółki i poruszona ociera łzy.

Jak możemy dowiedzieć się z Instagrama Kelly McKee Zajfen, podczas turnieju imienia jej syna udało się zebrać 200 tys. dolarów. Pieniądze mają wesprzeć organizację Alliance for Children's Rights, która zapewnia usługi prawne, bezpieczne schronienie, edukację i wsparcie rodzinne dla dzieci w trudnej sytuacji. McKee Zajfen zwróciła się także do księcia Harry'ego i Meghan Markle. "Nie przestajecie zaskakiwać mnie zaangażowaniem na rzecz społeczności i oddaniem w miłości i przyjaźni. (...). Dziękuję, że nosicie Georgie'ego w sercach i pomagacie nam nieść jego światło dalej" - przekazała.

Kelly McKee Zajfen tak wspomina przyjaźń z Meghan Markle

Kelly McKee Zajfen została kiedyś spytana na Instagramie o przyjaźń z Meghan Markle. Jak wyjawiła, znają się od ponad 20 lat. "Była nawet na moim ślubie (15 lat temu!) i jest najbardziej niesamowitą, troskliwą, zabawną i kochającą osobą" - odpowiedziała McKee Zajfen. "Zawsze jest przy mnie, zwłaszcza od śmierci Georgi'ego i niezwykle cenię naszą przyjaźń" - dodała. Kelly McKee Zajfen była jedną z gościń specjalnych programu Markle "Z miłością, Meghan".