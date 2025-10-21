Zaskakujące doniesienia o królu Karolu i Cate Blanchett. Do sieci wyciekły szczegóły ich sekretnego projektu

Król Karol III i Cate Blanchett razem pracują nad podcastem "Unearthed", który jest przygotowywany przez Królewskie Ogrody Botaniczne w Kew. W rozmowie słuchacze będą mogli dowiedzieć się nieco więcej o innowacyjnych rozwiązaniach oraz ochronie różnorodności biologicznej, a także o tym, jak funkcjonuje przemysł farmaceutyczny. Jesteście ciekawi, co mówią o tym projekcie zagraniczne media?

Król Karol III i Cate Blanchett połączyli siły. To wszystko przez zainteresowania monarchy

Ojciec księcia Williama i Harry'ego ma wiele pasji i zajęć na co dzień. Przypomnijmy, że postanowił otworzyć bank nasion, nad którym regularnie czuwa. Razem z australijską aktorką omówił działalność Milenijnego Banku Nasion, który działa od 2000 roku. W ciągu całego funkcjonowania tego projektu zgromadzono aż dwa i pół mld nasion, które pochodzą z więcej niż 40 tys. roślin. Blanchett jest ambasadorką ogrodu botanicznego Wakehurst i doskonale wie, jak ogromny sens ma działanie banku nasion. We wspomnianym podcaście opowie, dlaczego i ponadto poprze swoje wnioski danymi statystycznymi. Zagraniczne portale, jak chociażby "People", omawiają już konkretne wypowiedzi gwiazdy z podcastu. - Nie sądzę, że jest to coś, co do końca rozumiemy, ponieważ rozglądamy się wokół siebie i w najbliższej perspektywie widzimy tak wiele naturalnego piękna. Ale nie myślimy o tym, jak bardzo jest ono kruche - miała powiedzieć. Co z kolei usłyszymy od samego króla? - Myślę, że to wspaniałe, co robi bank nasion, ale musimy przyspieszyć ten proces - przekaże.

Król Karol III i Cate Blanchett poruszyli wątek leków

To nie wszystko, o czym usłyszymy w podcaście króla. Prowadzący skupią się także na wpływie świata farmaceutycznego na ochronę roślin. Król zauważył, że wiele lekarstw ma w składzie cenione rośliny oraz "z pewnością w ich interesie [sektora farmaceutycznego - przyp. red.] leży inwestowanie w ochronę, wzmacnianie i przywracanie różnorodności biologicznej". Problemem jednak są finanse, co zauważyła aktorka. "Jest tak wiele niezwykłych inicjatyw gotowych do rozszerzenia. Jest wola, ale po prostu nie ma funduszy" - przekazała.