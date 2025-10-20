Z zagranicznych doniesień wynika, że Sarah Ferguson może odwrócić się od swojego byłego męża, księcia Andrzeja, by "ratować własną skórę" w obliczu pogarszającej się sytuacji finansowej. Spekulacje te pojawiły się w momencie, gdy najmłodszy syn królowej Elżbiety II zrzekł się wszystkich tytułów królewskich w związku z zarzutami i kontrowersjami, jakie narosły wokół jego relacji z Jeffreyem Epsteinem.

Sarah Ferguson odwróci się od księcia Andrzeja? Chodzi o problemy finansowe

Według królewskiego informatora opłacanie rachunków stanie się rosnącym "źródłem napięć" pomiędzy Sarah Ferguson a księciem Andrzejem - zwłaszcza, że oboje zostali odcięci od wsparcia przez króla Karola III. Co więcej, książę Andrzej może stać się pierwszym członkiem rodziny królewskiej od ponad 20 lat objętym formalnym dochodzeniem karnym. Szkocka policja potwierdziła, że bada doniesienia, według których książę Andrzej miał poprosić swojego ochroniarza, funkcjonariusza policji opłacanego z pieniędzy podatników, o zebranie kompromitujących informacji na temat Virginii Giuffre. W ujawnionym mailu książę przekazał dane osobowe Giuffre, w tym datę urodzenia i numer ubezpieczenia społecznego - prawdopodobnie otrzymane od Jeffreya Epsteina.

W związku z tym pojawia się zagrożenie, że Sarah Ferguson w obliczu chęci ratowania reputacji i finansów odwróci się od księcia Andrzeja. "Fergie powie wszystko, żeby uratować własną skórę, ale jej los jest ściśle powiązany z losem jej byłego męża" - powiedział informator "Daily Mail". "Jej kariera jako autorki książek dla dzieci wygląda na zagrożoną - jak ktoś, kto utrzymywał przyjacielskie relacje z pedofilem i był przez niego finansowany, może być traktowany poważnie jako głos w sprawach dzieci? Inne możliwości zarobku też mogą przepaść przez ten skandal" - dodał.

Sarah Ferguson i książę Andrzej w tarapatach. "Będą siebie potrzebować bardziej niż kiedykolwiek"

Książę William chce rzekomo wyrzucić parę z Royal Lodge. Królewski biograf Andrew Lownie przewiduje, że "to dopiero początek dla rodziny Yorków". Mimo że mieszkają razem, Ferguson i książę Andrzej mają przebywać w przeciwnych skrzydłach 30-pokojowego domu. "Wygląda na to, że będą siebie potrzebować bardziej niż kiedykolwiek, ale to może zależeć od ich osobnych finansów" - stwierdził informator "Daily Mail". "Podejrzewam, że Andrzej ma środki z funduszy powierniczych i inwestycji, które pozwalają mu utrzymać się w Royal Lodge, ale jeśli polega na dochodach Fergie, by opłacić rachunki, może to prowadzić do napięć" - czytamy. To jednak nie wszystko. Źródła podają, że mogą być zmuszeni do poproszenia córek - Beatrice i Eugenie - o wsparcie finansowe.