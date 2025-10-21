W sieci pojawiły się szokujące doniesienia. Coraz głośniej mówi się o rosnącym konflikcie między królem Karolem III a jego najstarszym synem księciem Williamem. Źródła wskazują, że ich relacje stały się na tyle napięte, że praktycznie przestali ze sobą rozmawiać. Napięcie między ojcem a synem miało wynikać z ostatnich publicznych wypowiedzi Williama na temat modernizacji monarchii i emocjonalnej szczerości. Słowa przyszłego monarchy rzekomo uderzyły w króla Karola, który ceni przede wszystkim obowiązek i tradycję.

Szokujące doniesienia w Wielkiej Brytanii. Król i jego syn skonfliktowani

Zgodnie z doniesieniami portalu Marca, król Karol szczególnie poczuł się zraniony, gdy William wspomniał o chęci stworzenia ciepłego, bezpiecznego domu rodzinnego, co było bezpośrednią aluzją do ich trudnej przeszłości. Co ciekawe, monarcha miał zinterpretować te uwagi jako podważanie jego przywództwa, bez względu na to, jakie były intencje syna. Przez to wszystko William i Karol mieli zupełnie przestać się komunikować. Źródła Pałacu opisują ich relację jako "rozwijającą się w kierunku końca" i coraz bardziej oddaloną. Książę William dopiero co wystąpił w show "The Reluctant Traveler". To tylko pogłębiło rosnące napięcie. W tym programie książę szczerze mówił o swojej wizji nowoczesnej monarchii, mniej sztywnej, bardziej przejrzystej, opartej na nieco innych wartościach. Król Karol III mógł to odebrać jako ostrą krytykę tradycji.

Co dzieje się z królem Karol III? To wywołało ogromny niepokój

Pałac Buckingham wielokrotnie przekazywał, że król Karol III, u którego wykryto nowotwór, czuje się dobrze i kontynuuje swoje obowiązki. Przypomnijmy, że diagnoza monarchy została ujawniona na początku 2024 roku. Później Karol wrócił do obowiązków. Obecnie jednak według wielu źródeł monarcha wygląda "bardzo słabo". "Nie można już ukryć rzeczywistości. Nie da się poprawić Photoshopem słabości" - wyznało jedno ze źródeł pałacu w rozmowie z "The Mirror". Komentator Rob Shuter w felietonie "The Royalist" stwierdził, że stan zdrowia Karola III "wyraźnie się pogorszył". Co więcej, książę William coraz częściej przejmuje reprezentacyjne obowiązki monarchy. Jak poinformował serwis Page Six, William brał udział m.in. w pogrzebie papieża Franciszka w Rzymie. ZOBACZ TEŻ: Wybuchła afera po spotkaniu Harry'ego z ojcem. Przedstawiciele księcia wydali oświadczenie