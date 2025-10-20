Meghan Markle i książę Harry uczestniczyli w charytatywnym wydarzeniu tenisowym, upamiętniając zmarłego syna swojej przyjaciółki. Ukochana księcia publikowała na Instagramie filmiki z emocjonalnego popołudnia, które poświęcone było pamięci George'a Zajfena. Chłopiec zmarł nagle w 2022 roku w wieku dziewięciu lat po zakażeniu wirusowym. Coroczne wydarzenie wspiera organizację Alliance of Moms, której celem jest pomoc młodym matkom. Została ona współzałożona przez Kelly McKee Zajfen, przyjaciółkę Meghan.

Książę Harry był w objęciach innej kobiety na oczach Meghan. Tak zareagowała

Meghan Markle i książę Harry byli poruszeni, gdy stali przy korcie i słuchali przemówienia Kelly McKee Zajfen, która wspominała swojego syna. Para książęca zaoferowała swoją pomoc i wsparcie. Księżna opublikowała na Instagramie kilka zdjęć z wydarzenia, w tym jedno, na którym rozmawia ze swoją przyjaciółką, którą zna od ponad 20 lat. Na jednym z kadrów pojawił się książę Harry, który przytulał inną kobietę. Była to córka Kelly, Lily. W ten sposób okazywał jej wsparcie w tym trudnym czasie. "Nasza inna ulubiona Lily" - napisała Meghan na uroczym zdjęciu, które pojawiło się na InstaStories. Było to nawiązanie do córki pary.

Książę Harry i Meghan Markle nie mogą odgonić się od kontrowersji. Eksperci zabrali głos

9 października Meghan Markle i książę Harry dostali wyróżnienie Humanitarian of the Year, przyznane przez organizację Project Healthy Minds za działania na rzecz poprawy dobrostanu psychicznego młodych ludzi oraz zwiększania bezpieczeństwa w sieci. To podzieliło wiele osób. Wypowiedziała się między innymi specjalistka od wizerunku rodziny królewskiej, Hilary Fordwich. Jej zdaniem ukochana księcia zbyt często koncentruje się na medialnych projektach i efektownych wydarzeniach, zamiast na faktycznej działalności charytatywnej. - Hollywood nie wybacza. Trzecie podejście do zmiany wizerunku raczej nie zakończy się sukcesem - stwierdziła. Ekspert ds. brandingu Doug Eldridge dodał, że w ostatnich miesiącach księżna Sussex zaczęła zmieniać strategię. - Meghan popełniła ogromny błąd, podpalając mosty z rodziną królewską (...). Od tamtej pory tkwi w samonapędzającym się cyklu PR-owej krytyki - przyznał. ZOBACZ TEŻ: Harry i Meghan przybyli razem do Nowego Jorku. Uwagę zwrócił ich gest. Uciszą plotki o kryzysie?