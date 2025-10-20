Meghan Markle i książę Harry uczestniczyli w charytatywnym wydarzeniu tenisowym, upamiętniając zmarłego syna swojej przyjaciółki. Ukochana księcia publikowała na Instagramie filmiki z emocjonalnego popołudnia, które poświęcone było pamięci George'a Zajfena. Chłopiec zmarł nagle w 2022 roku w wieku dziewięciu lat po zakażeniu wirusowym. Coroczne wydarzenie wspiera organizację Alliance of Moms, której celem jest pomoc młodym matkom. Została ona współzałożona przez Kelly McKee Zajfen, przyjaciółkę Meghan.
Meghan Markle i książę Harry byli poruszeni, gdy stali przy korcie i słuchali przemówienia Kelly McKee Zajfen, która wspominała swojego syna. Para książęca zaoferowała swoją pomoc i wsparcie. Księżna opublikowała na Instagramie kilka zdjęć z wydarzenia, w tym jedno, na którym rozmawia ze swoją przyjaciółką, którą zna od ponad 20 lat. Na jednym z kadrów pojawił się książę Harry, który przytulał inną kobietę. Była to córka Kelly, Lily. W ten sposób okazywał jej wsparcie w tym trudnym czasie. "Nasza inna ulubiona Lily" - napisała Meghan na uroczym zdjęciu, które pojawiło się na InstaStories. Było to nawiązanie do córki pary.
9 października Meghan Markle i książę Harry dostali wyróżnienie Humanitarian of the Year, przyznane przez organizację Project Healthy Minds za działania na rzecz poprawy dobrostanu psychicznego młodych ludzi oraz zwiększania bezpieczeństwa w sieci. To podzieliło wiele osób. Wypowiedziała się między innymi specjalistka od wizerunku rodziny królewskiej, Hilary Fordwich. Jej zdaniem ukochana księcia zbyt często koncentruje się na medialnych projektach i efektownych wydarzeniach, zamiast na faktycznej działalności charytatywnej. - Hollywood nie wybacza. Trzecie podejście do zmiany wizerunku raczej nie zakończy się sukcesem - stwierdziła. Ekspert ds. brandingu Doug Eldridge dodał, że w ostatnich miesiącach księżna Sussex zaczęła zmieniać strategię. - Meghan popełniła ogromny błąd, podpalając mosty z rodziną królewską (...). Od tamtej pory tkwi w samonapędzającym się cyklu PR-owej krytyki - przyznał. ZOBACZ TEŻ: Harry i Meghan przybyli razem do Nowego Jorku. Uwagę zwrócił ich gest. Uciszą plotki o kryzysie?
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!