Księżna Kate i książę William każdego dnia pełnią królewskie obowiązki. Należy do nich m.in. przyjmowanie znakomitych gości z całego świata. Przypomnijmy, że nie tak dawno byli to np. Donald i Melania Trump. Tym razem do Windsoru przybyli książę Jordanii Husajn ibn al-Abdullah wraz z żoną Rajwą Al Husajn. Zdjęcia oraz nagrania z ich wizyty opublikowano w mediach społecznościowych rodziny królewskiej. Plotek poprosił o ocenę kreacji księżnej Kate oraz księżniczki Rajwy stylistkę Magdalenę Łyko-Grzegorzak.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak mieszkają księżna Kate i książę William?

Księżna Kate i książę William przyjęli w Windsorze jordańskiego księcia. "Kwintesencja stylu"

- Na zdjęciach doskonale widać, jak różne oblicza może mieć elegancja. Księżna Kate postawiła na klasyczny, beżowy garnitur z jedwabną bluzką wiązaną pod szyją - to kwintesencja stylu old money, który czerpie z tradycji brytyjskiej arystokracji i luksusu wyrażonego poprzez prostotę, jakość i ponadczasowy krój - oceniła stylizację ekspertka. - Księżna idealnie wpisuje się w tę filozofię. Nic tu nie jest przypadkowe, a każdy detal podkreśla klasę i spokój wizerunku, nawet jej fryzura - wyjaśniła nam dalej stylistka. Łyko-Grzegorzak przyjrzała się także kreacji księżniczki Rajwy.

- Z kolei księżna Jordanii prezentuje nowoczesne spojrzenie na formalny strój. Jej czarno-biały zestaw z gorsetową kamizelką to ukłon w stronę współczesnego krawiectwa, które łączy kobiecość z siłą - zauważyła znawczyni. - Moda na takie gorsetowe formy wróciła dzięki reinterpretacji historycznych sylwetek - projektanci, jak Dior czy McQueen, na nowo odkryli potencjał gorsetu, przekształcając go w symbol pewności siebie, a nie ograniczenia. W tym wypadku kamizelka nie tylko buduje sylwetkę księżnej, ale też nadaje stylizacji nowoczesny charakter - skomentowała dla Plotka stylistka, nie kryjąc, że bardzo podobały jej się obydwie stylizacje.

- Obie księżne pokazują, że elegancja może mieć wiele obrazów - od klasycznej miękkości po strukturalną nowoczesność - i że w modzie najpiękniej jest wtedy, gdy forma spotyka się z osobowością. Ja zawsze to podkreślam i do tego zachęcam moje obserwatorki oraz klientki, żeby ich styl był odzwierciedleniem przede wszystkim ich duszy - podsumowała Magdalena Łyko-Grzegorzak.

Księżna Kate i Rajwa Al HusajnOtwórz galerię

Księżna Kate i książę William wkrótce się przeprowadzają. Rodzina może się już pakować

Przypomnijmy, że książęca para z rodziną przeżywa aktualnie intensywny czas, gdyż wielkimi krokami zbliża się ich przeprowadzka. Kate i William z dziećmi mają niebawem przenieść się z dotychczasowego domu w Adelaide Cottage do rezydencji Forest Lodge w Windsor Great Park. Dotychczasowo informowano, że rodzina zaplanowała przeprowadzkę na okres przed świętami Bożego Narodzenia. Redakcja "Daily Mail" ustaliła jednak, że stanie się to o wiele szybciej, bo już na początku listopada. Wszystko przez fakt, iż remont ich nowej rezydencji przebiegł znacznie sprawniej, niż sądzono. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Kate i William już pakują manatki. Przyspieszyli przeprowadzkę do gigantycznej posiadłości".