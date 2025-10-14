Albert II Grimaldi piastuje stanowisko księcia Monako od 2005 roku. Ma dwie siostry - starszą od niego księżniczkę Karolinę oraz młodszą od niego księżniczkę Stefanię. 13 października rodzina książęca się powiększyła. Księżniczka Karolina ma powody do dumy - doczekała się kolejnej wnuczki.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Szczęśni wychowują Liama. Oto grafik przyszłego gwiazdora futbolu

Rodzina książęca w Monako się powiększyła. Na świecie pojawiła się Bianca Carolina Marta

Księżniczka Karolina doczekała się czwórki dzieci. Trzecim z nich jest Pierre Casiraghi, który zajmuje ósme miejsce w sukcesji. Syn księżniczki w 2015 roku poślubił Włoszkę, Beatrice Borromeo. Para doczekała się już dwóch synów - ośmioletniego Stefana i siedmioletniego Franciszka. 13 października na świecie pojawiła się ich pierwsza córka, Bianca Carolina Marta, która drugie imię odziedziczyła po babci. Narodziny córki Pierre'a i Beatrice oznacza, że księżniczka Karolina doczekała się już ośmiorga wnucząt. Jej najmłodsza wnuczka zajmuje jedenaste miejsce w kolejce do tronu Monako - tuż za swoim ojcem i braćmi. Pierwsze miejsce zajmuje obecnie jedenastoletni syn księcia Alberta II i księżnej Charlene. Para doczekała się razem również córki, Gabrieli.

Księżna Charlene pojawiła się na gali wręczenia Złotej Piłki

Podczas ślubu księżna Charlene zalała się łzami, przez co została okrzyknięta "najsmutniejszą księżną świata", a parze wieszczono szybki koniec. Sama Charlene podkreślała, że reakcja była wynikiem stresu. Od wielu lat media śledzą małżonków, doszukując się kolejnych oznak problemów w ich związku. Księżna cały czas pełni obowiązki i zdaje się zaprzeczać plotkom. Niedawno mogliśmy ją zobaczyć na gali wręczenia Złotej Piłki. Żona księcia Alberta była pływaczką podczas letnich igrzysk olimpijskich w 2000 roku reprezentowała Republikę Południowej Afryki. To właśnie księżna Charlene została wyznaczona do przyznania nagrody Sokratesa za wyjątkowy gest na rzecz innych. Księżna na tę wyjątkową okazję wybrała białą suknię do ziemi, a wielu zachwyciła prostota jej kreacji. Minimalizm wybranego przez siebie stroju przełamała diamentowymi kolczykami i czerwoną pomadką.