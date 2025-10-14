Książę William i księżna Kate wraz z dziećmi już niebawem przeniosą się do nowego domu w Windsor Great Park. W sierpniu bieżącego roku brytyjskie media podawały, że rodzina zdecydowała o przeprowadzce z dotychczasowego lokum w Adelaide Cottage, by zyskać więcej prywatności. Teraz wiadomo już, kiedy royalsi oficjalnie przeniosą się do rezydencji Forest Lodge.

REKLAMA

Zobacz wideo Księżna Kate i książę William założyli konto na YouTube. Książę ostrzega żonę: Musisz uważać, co mówisz

Książę William i księżna Kate zaplanowali przeprowadzkę. Pracownicy rodziny mieli zacząć przenosić swoje rzeczy

Dotychczasowo informowano, że książęca para przeprowadzi się do nowego domu dopiero przed świętami Bożego Narodzenia. Według doniesień "Daily Mail" ma to mieć jednak miejsce o wiele szybciej, bo już na początku listopada. Wszystko za sprawą faktu, iż remont rezydencji przebiegł znacznie sprawniej, niż sądzono. Jak przekazały brytyjskie media, dzieci Williama i Kate rozpoczynają przerwę w szkole 17 października, a w tym samym czasie księżna zajmie się już kompletowaniem wyposażenia dla domu. Kate nie uda się z tego względu z mężem do Brazylii, gdzie w dniach od 3 do 7 listopada syn króla ma uczestniczyć m.in. w wydarzeniu Earthshot Prize oraz konferencji klimatycznej COP30. Co ciekawe, pracownicy rodziny mieli już przy tym zacząć przenosić swoje rzeczy do nowej rezydencji w Windsor Great Park.

Nowy dom księcia Williama i księżnej Kate będzie pilnie strzeżony. Sprawą zajęło się brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Jak informowała niedawno redakcja "The Sun", teren wokół posiadłości książęcej pary na mocy Ustawy o poważnej przestępczości zorganizowanej i policji (SOCPA) z 2005 roku został objęty specjalną ochroną. Dookoła Forest Lodge m.in. zbudowano masywne ogrodzenie, zainstalowano kamery monitoringu i posadzono drzewa, które mają zapewnić rodzinie prywatność. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wyznaczyło także obszar ok. 150 akrów wokół posiadłości, gdzie wstęp mają tylko upoważnione do tego osoby. Rozległy teren został objęty szczególnymi restrykcjami, aby zapewnić książęcej parze i ich dzieciom bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.