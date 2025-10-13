Wizyta króla Karola III i księcia Williama w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie zwróciła uwagę mediów. Jak podaje magazynu "Mirror", wspólne publiczne wystąpienia monarchy i następcy tronu są rzadkością, ale tym razem postawili na wyjątek, by okazać wsparcie dla nadchodzącego szczytu klimatycznego COP30. Media szybko skupiły się jednak na stanie zdrowia króla. Zdjęcia z wydarzenia ukazały monarchę w wyraźnie gorszym stanie. Według magazynu, Karol wyglądał na "szczuplejszego i bledszego", a jego garnitur "dosłownie wisiał na nim". Dworskie źródła przekazały portalowi Radar Online, że król wyglądał jak człowiek, "który toczy ostatnią walkę".

Co dzieje się z królem Karolem III? Jego wygląd wywołał niepokój

Pałac Buckingham wielokrotnie zapewniał, że król Karol III czuje się dobrze i kontynuuje swoje obowiązki. Przypomnijmy, że diagnoza monarchy została ujawniona na początku 2024 roku. W kwietniu 2024 roku Karol częściowo wrócił do aktywności. Obecnie jednak według wielu źródeł monarcha wygląda "bardzo słabo". "Nie można już ukryć rzeczywistości. Nie da się poprawić Photoshopem słabości" - przekazało jedno ze źródeł Pałacu w rozmowie z "The Mirror". Komentator Rob Shuter w felietonie "The Royalist" zauważył, że stan zdrowia Karola III "wyraźnie się pogorszył". W miarę pogorszenia się stanu zdrowia króla Karola III, książę William coraz częściej przejmuje reprezentacyjne obowiązki monarchy. Jak informuje serwis Page Six, William brał udział m.in. w pogrzebie papieża Franciszka w Rzymie, gdzie reprezentował brytyjską monarchię.

Król Karol III i książę Harry się pogodzą? Jest taka szansa

Przez ostatnie lata relacje między ojcem a synem były napięte. Nie da się ukryć, że spotkanie w Clarence House na początku września stanowiło ważny krok w kierunku poprawy ich stosunków. Książę Harry przez długi czas unikał publicznych komentarzy na temat tej wizyty. Po zobaczeniu się z ojcem jednak udzielił krótkiej odpowiedzi na pytanie o stan zdrowia króla, twierdząc, że "ma się dobrze". W wywiadzie z "The Guardian" przyznał, że w nadchodzącym roku "wszystko powinno skupić się na jego ojcu". Przypomnijmy, że książę Harry i król Karol III pozostawali w konflikcie przez ostatnie lata, szczególnie po wydaniu przez Harry’ego książki "Ten drugi", która mocno uderzyła w rodzinę królewską. Ostatnie spotkanie wskazuje jednak na to, że relacje między ojcem a synem zaczynają się poprawiać. - To ogromny krok we właściwym kierunku. To budowanie zaufania - stwierdziła Ailsa Anderson, była rzeczniczka królowej Elżbiety II. ZOBACZ TEŻ: Wybuchła afera po spotkaniu Harry'ego z ojcem. Przedstawiciele księcia wydali oświadczenie