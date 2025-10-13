Wizyta króla Karola III i księcia Williama w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie zwróciła uwagę mediów. Jak podaje magazynu "Mirror", wspólne publiczne wystąpienia monarchy i następcy tronu są rzadkością, ale tym razem postawili na wyjątek, by okazać wsparcie dla nadchodzącego szczytu klimatycznego COP30. Media szybko skupiły się jednak na stanie zdrowia króla. Zdjęcia z wydarzenia ukazały monarchę w wyraźnie gorszym stanie. Według magazynu, Karol wyglądał na "szczuplejszego i bledszego", a jego garnitur "dosłownie wisiał na nim". Dworskie źródła przekazały portalowi Radar Online, że król wyglądał jak człowiek, "który toczy ostatnią walkę".
Pałac Buckingham wielokrotnie zapewniał, że król Karol III czuje się dobrze i kontynuuje swoje obowiązki. Przypomnijmy, że diagnoza monarchy została ujawniona na początku 2024 roku. W kwietniu 2024 roku Karol częściowo wrócił do aktywności. Obecnie jednak według wielu źródeł monarcha wygląda "bardzo słabo". "Nie można już ukryć rzeczywistości. Nie da się poprawić Photoshopem słabości" - przekazało jedno ze źródeł Pałacu w rozmowie z "The Mirror". Komentator Rob Shuter w felietonie "The Royalist" zauważył, że stan zdrowia Karola III "wyraźnie się pogorszył". W miarę pogorszenia się stanu zdrowia króla Karola III, książę William coraz częściej przejmuje reprezentacyjne obowiązki monarchy. Jak informuje serwis Page Six, William brał udział m.in. w pogrzebie papieża Franciszka w Rzymie, gdzie reprezentował brytyjską monarchię.
Przez ostatnie lata relacje między ojcem a synem były napięte. Nie da się ukryć, że spotkanie w Clarence House na początku września stanowiło ważny krok w kierunku poprawy ich stosunków. Książę Harry przez długi czas unikał publicznych komentarzy na temat tej wizyty. Po zobaczeniu się z ojcem jednak udzielił krótkiej odpowiedzi na pytanie o stan zdrowia króla, twierdząc, że "ma się dobrze". W wywiadzie z "The Guardian" przyznał, że w nadchodzącym roku "wszystko powinno skupić się na jego ojcu". Przypomnijmy, że książę Harry i król Karol III pozostawali w konflikcie przez ostatnie lata, szczególnie po wydaniu przez Harry’ego książki "Ten drugi", która mocno uderzyła w rodzinę królewską. Ostatnie spotkanie wskazuje jednak na to, że relacje między ojcem a synem zaczynają się poprawiać. - To ogromny krok we właściwym kierunku. To budowanie zaufania - stwierdziła Ailsa Anderson, była rzeczniczka królowej Elżbiety II. ZOBACZ TEŻ: Wybuchła afera po spotkaniu Harry'ego z ojcem. Przedstawiciele księcia wydali oświadczenie
