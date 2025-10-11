10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, który ustanowiono w 1992 roku. Z tej okazji książę Harry wraz z Meghan Markle wzięli udział w Światowej Gali Zdrowia Psychicznego, która organizowana jest przez Project Healthy Minds. Przy okazji aktorka opublikowała romantyczne nagranie z mężem. Dlatego się na to zdecydowała.

Meghan Markle podzieliła się uroczym ujęciem. W tle książę Harry

9 października Meghan i Harry pojawili się w Nowym Jorku, by wziąć udział w Światowej Gali Zdrowia Psychicznego. Para pozowała na czerwonym dywanie z uśmiechem, trzymając się przy tym za ręce. Małżeństwo tego wieczora zostało uhonorowane nagrodą Filantropów Roku. W trakcie wydarzenia zakochani wezwali rodziny do przeciwstawienia się agresywnej polityce mediów społecznościowych. Harry zaznaczył, że obecnie młodzi ludzie doświadczają epidemii lęku, społecznej izolacji i depresji. Na dodatek do najmłodszych trafiają nieodpowiednie treści. Meghan z okazji tego ważnego dnia zdecydowała się na romantyczny gest. "Szczęśliwego Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego... dla mężczyzny, który zawsze mnie rozśmiesza" - napisała gwiazda. Markle opublikowała urocze, czarno-białe nagranie, na którym jest wraz z mężem. Patrzą się na siebie, a po chwili oboje zaczynają się śmiać.

Meghan i Harry wyróżnieni nagrodą. To wzbudziło kontrowersje

Fakt, że Meghan i Harry odebrali wyróżnienie Humanitarian of the Yea, nie spodobało się jednak wszystkim. Krytycy podkreślają, że Sussexowie od czasu odejścia z brytyjskiego dworu w 2020 roku, wielokrotnie publicznie krytykowali rodzinę królewską, co - w ich opinii - kłóci się z duchem empatii i pojednania, jakie powinno towarzyszyć laureatom podobnych wyróżnień. - Zarówno Meghan, jak i Harry są w konflikcie ze swoimi rodzinami. Dla osobistych i finansowych korzyści dopuścili się głęboko destrukcyjnych ataków na rodzinę królewską. Z pewnością laureaci takiej nagrody powinni prezentować pozytywne podejście - ocenił na antenie Fox News Digital znany komentator spraw królewskich, Richard Fitzwilliams. Więcej w tej sprawie dowiecie się tutaj: Afera wokół nagrody dla Harry'ego i Meghan. Krytycy grzmią o hipokryzji