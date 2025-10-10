Ważna inicjatywa księcia Williama. Ta rozmowa doprowadziła go do łez

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, który przypada 10 października, książę William wystąpił w poruszającym nagraniu, które można zobaczyć m.in. na kanale YouTube księcia i księżnej Walii. William spotkał się z Rhian Mannings - kobietą, która w krótkim czasie straciła syna i męża.

Książę William w szczerej rozmowie o śmierci i milczeniu. Wziął udział w ważnej inicjatywie

Rhian z Cardiff przeżyła dramat, gdy w 2012 roku jej roczny syn George zmarł z powodu nierozpoznanej choroby, a pięć dni później jej mąż Paul odebrał sobie życie. Po tych wydarzeniach kobieta założyła organizację 2Wish, która pomaga rodzinom pogrążonym w żałobie po nagłej śmierci bliskich. Książę William i Rhian poruszyli też temat tabu wokół samobójstw - kobieta przyznała, że dopiero po śmierci męża zrozumiała, jak wiele osób obawia się mówić otwarcie o problemach psychicznych, nawet z bliskimi. Obydwoje, jak ważne jest, aby nie bać się o tym mówić i szukać pomocy.

Książę William nie krył poruszenia. Jego reakcja na dramat matki rozdziera serce

Szczere słowa kobiety głęboko poruszyły Williama, który na chwilę przerwał rozmowę, próbując opanować emocje. - Przepraszam, trudno o to pytać - powiedział cicho, a Rhian uspokoiła go, dodając, że rozumie jego reakcję, bo sam doświadczył straty matki. Książę podkreślił, że kluczowym krokiem w zapobieganiu samobójstwom jest otwarta rozmowa. - Porozmawiaj o tym wcześniej, porozmawiaj o tym z bliskimi, z tymi, którym ufasz. Dziękuję za rozmowę na ten temat - wyznał wyraźnie poruszony William.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222; Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111; Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim. Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.