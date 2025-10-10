W 2020 roku książę Harry i Meghan Markle oficjalnie pożegnali się z brytyjską rodziną królewską, co wywołało powszechne poruszenie. Małżeństwo zrezygnowało z pełnienia swoich obowiązków, ale zadeklarowało, że nie zamierza porzucać dotychczasowej działalności charytatywnej. To właśnie wtedy ogłoszono założenie fundacji Archewell. "To nazwa, która łączy w sobie starożytne słowo oznaczające siłę i działanie oraz przywołuje głębokie zasoby, z których każdy z nas musi korzystać" - informowała para. Filarem swojej działalności małżeństwo uczyniło zdrowie psychiczne. Wieczorem 9 października książę Harry i Meghan Markle zaszczycili swoją obecnością uroczystą galę odbywającą się w Spring Studios w Nowym Jorku z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

Meghan Markle i książę Harry na uroczystej gali w Nowym Jorku. Trzymali się czule za ręce

9 października książę Harry i Meghan Marle przylecieli do Nowego Jorku, aby uczestniczyć w gali poświęconej zdrowiu psychicznemu. Para pojawiła się na czerwonym dywanie, trzymając się za ręce. Książę Sussex miał na sobie klasyczny garnitur, białą koszulę i czarno-biały krawat. Jego ukochana również zdecydowała się na czarny garnitur. Do prostego i minimalistycznego stroju wybrała mocny złoty naszyjnik w formie masywnego łańcucha. Uśmiechnięta para chętnie pozowała do zdjęć fotografom. Małżeństwu na czerwonym dywanie towarzyszył także Phil Schermer, założyciel i dyrektor generalny Project Healthy Minds. Obecność księcia i księżnej Sussex tego wieczoru podczas gali z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego miała szczególne znaczenie, bo małżeństwo zostało uhonorowane nagrodą Filantropów Roku (ang. Humanitarians of The Year Award).

Książę Harry z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego poruszył problem bezpieczeństwa dzieci w sieci

Podczas gali książę Harry i Meghan Markle wezwali rodziny do przeciwstawienia się agresywnej polityce mediów społecznościowych, które mają żerować na dzieciach za pomocą wyzyskujących algorytmów. Książę Sussex podkreślił, że przez potężne firmy mediów społecznościowych młodzi ludzie doświadczają epidemii lęku, społecznej izolacji i depresji, a do najmłodszych dzieci trafiają nieodpowiednie dla ich wieku treści takie jak m.in. pornografia, co jest efektem braku odpowiednich zabezpieczeń w sieci. Książę Harry i Meghan Markle 9 października ogłosili, że organizacja Parents Network należąca do ich fundacji połączy Archewell siły z inicjatywą ParentsTogether, aby razem walczyć o bezpieczeństwo dzieci w sieci.